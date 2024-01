Brianza Casa Basket si aggiudica per 98‐93 il match che si è tenuto sabato 20 gennaio contro Piombino, valevole per la 19esima giornata di Campionato di Serie B.

Brianza Casa Basket supera Piombino

Primo quarto che vede le due compagini rispondere colpo su colpo. Per Brianza 9 di capitan Lanzi con 3/4 dalla lunga distanza, mentre per gli ospiti 7 di Piccone:

17‐21 il punteggio dopo 10 minuti di gioco.

La seconda frazione si apre con un 4‐0 in favore della Lissone Interni, che trova più fluidità offensiva, con un Galassi da 10 punti, e tocca così il massimo vantaggio sul +7 (36‐29), costringendo Piombino a fermare la partita. Dal timeout però escono meglio i toscani: 5‐0 di parziale e nuovo ‐2 (36‐34). I ragazzi di coach Lombardi rispondono con la stessa moneta e rimettono subito 5 lunghezze di divario fra sé e la Solbat, prima di essere ripresi nel finale di primo tempo, chiuso con la tripla di Piccone da 9 metri: 41‐42 il punteggio.

Terza e quarta frazione di gioco

Al rientro dagli spogliatoi i brianzoli piazzano un parziale di 10‐0, chiuso solamente dai 2 punti firmati Almansi, e provano a dare la spallata decisiva alla partita. Sul 61‐51 la tripla di Venucci, il fallo tecnico fischiato a Fabiani e il canestro di De Zardo riportano il Golfo a contatto.

La tripla dalla punta di Okiljevic in apertura di quarto quarto permette agli ospiti di tornare ad un solo possesso di svantaggio, ma i due canestri dall’arco dei 6.75

metri di Càffaro e Ceparano rimettono tre possessi pieni di divario tra le due compagini. Il parziale dei padroni di casa prosegue anche dopo il timeout chiamato dalla panchina toscana, che grazie al gioco da tre punti di Càffaro toccano il +12 sul 76‐64. Piombino non molla, prova a rimanere in partita, piazza un parziale di 5‐0 e torna a ‐9 (81‐72), prima di essere ricacciata a ‐14 a quattro minuti dal termine (86‐72). Un altro parziale gialloblu sembra riaprire la partita, ma la tripla di Nonkovic, la penetrazione di Galassi e la tripla di Naoni la chiudono definitivamente: 98‐93 il punteggio finale.

Per Brianza 23 di Galassi, 16+7 di Càffaro e altri tre giocatori in doppia cifra (Lanzi, Naoni, Ceparano), mentre per Piombino 19 di Piccone e 18 di Berra.

Ora turno infrasettimanale mercoledì in trasferta contro Crema e poi due match interni contro Salerno e Gema Montecatini, rispettivamente il 27 gennaio e il 3 febbraio.

(photo credit: sergio_crippa.sports)