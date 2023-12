Brianza Casa Basket torna a vincere contro Rieti

Dopo tre sconfitte consecutive Brianza Casa Basket torna a vincere. Lo fa sul terreno di gioco di Treviglio affrontando con grinta e determinazione Npc Rieti e raggiungendo a conclusione del match il brillante risultato di 105-80.

Brianza Casa Basket spettacolare contro Rieti

Primo quarto di sostanziale equilibrio a Treviglio, interrotto da parecchi fischi arbitrali e numerosi viaggi in lunetta che non permettono alle due formazioni di entrare pienamente in ritmo; un mini‐parziale sul finire di quarto permette ai brianzoli di provare il primo allungo, concludendo la prima frazione avanti 21‐17, con Rieti che trova il fondo della retina con tre soli giocatori (Markovic, Cassar e Cusenza).

I secondi 10 minuti di partita sorridono ai padroni di casa, che riescono ad imporre la propria pallacanestro, alzando il ritmo e trovando punti facili in transizione; gli ospiti, nonostante il timeout chiamato da coach Ponticiello, non riescono a rientrare, BCB ne approfitta e prova a mettere già le mani sulla partita: 50‐35 il punteggio all’intervallo lungo.

Qualche incertezza al rientro dagli spogliatoi

Al rientro dagli spogliatoi Brianza Casa Basket riparte da dove aveva finito, tocca anche il +23 (69‐46), ma un parziale di 7‐0 di Rieti costringe coach Lombardi a fermare la partita: 72‐57 recita il tabellone dopo 30 minuti di gioco.

Nel quarto quarto non c’è più storia: Brianza fa sua la partita, non concedendo praticamente nulla, allarga il divario e vince 105‐80, nonostante un Markovic da 29 punti con 13 in fila negli ultimi minuti.

Ora una trasferta insidiosa

Sei giocatori in doppia cifra e partita quasi mai in discussione: si interrompe così la striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Per la Lissone Interni ora trasferta su un campo insidioso come quello di Avellino, prima di aspettare l’arrivo di una corazzata come la Pielle Livorno.

(foto: sergio_crippa_ph)