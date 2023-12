Brianza Casa Basket vince il derby contro Desio

Ritmi alti e percentuali dal campo altrettanto alte caratterizzano l’avvio di partita al PalaFitLine di Desio tra Brianza Casa Basket (BCB) e Rimadesio, dove dopo poco più di 5 minuti di partita il tabellone recita 14‐21 in favore degli ospiti, che costringono così coach Gallazzi a spendere il proprio primo timeout del primo tempo.

La partita tra brianza Casa Basket e Desio

In uscita dal minuto di sospensione gli arancio‐blu rientrano e chiudono la prima frazione in svantaggio solamente di tre lunghezze: 27‐30 il punteggio dopo 10 minuti di gara. Il parziale dei padroni di casa viene interrotto dal canestro di Fabiani sotto le plance e dal gioco da tre punti di Naoni, che riportano così la Lissone Interni a due possessi pieni di vantaggio (29‐35). La tripla di Galassi porta gli ospiti in doppia cifra di vantaggio, prima del rientro sul finire di primo tempo dell’Aurora, chiuso 50‐57 con la schiacciata di Càffaro.

Nel terzo quarto Brianza Casa Basket prova a ricacciare nuovamente indietro Desio, che si ritrova in pochi minuti a ‐13 (59‐72), in seguito alle triple di Naoni e Ceparano. Dopo il timeout chiamato dai padroni di casa BCB trova finalmente compattezza difensiva che le permette di allungare nuovamente, conducendo 64‐80 all’ultimo mini riposo.

L’ultima frazione sembra indirizzare la partita in favore della squadra allenata da coach Nazareno Lombardi, ma due difese e due canestri in fila permettono alla

Rimadesio di tornare a ‐7 (79‐86), che si regala così la possibilità di giocarsi gli ultimi minuti di partita a viso aperto.

La Lissone Interni però è brava a gestire il proprio vantaggio ed assicurarsi una vittoria molto importante per chiudere nel migliori dei modi il proprio 2023:

89‐95 il punteggio finale.

I prossimi impegni

Per BCB ora qualche giorno di riposo in concomitanza con il Natale e prossimo impegno domenica 07 gennaio, ore 18.00, al Pala Facchetti di Treviglio contro

Fiorenzuola, match valido per la 17esima ed ultima giornata del girone d’andata.

(Photo credit: @sergio_crippa.sports)