Brianza Casa Basket, vittoria contro Omegna ma non basta per passare ai quarti

Mercoledì 13 settembre Brianza Casa basket (BCB), società di Usmate Velate, ha disputato l'incontro valevole per il 2° Turno di Supercoppa Serie B Nazionale contro Omegna. Per il team brianzolo una partita brillante con conseguente vittoria, che tuttavia non basta per passare ai quarti.

Inizia bene nel 1° quarto la Paffoni Fulgor Omegna portandosi avanti per 11‐2, BCB dopo l’avvio con qualche esitazione rientra in partita impattando sul 14‐14 quasi a fine frazione.

Secondo quarto di matrice verde‐bianca brianzola, spinti da un preciso Galassi al tiro che in pochi minuti lancia i padroni di casa avanti 34‐24. Gli ospiti non demordono e con la regia di Fazioli ricuciono fino al 37‐35.

A inizio ripresa BCB abbassa troppo i ritmi partita e gli ospiti ne approfittano guidati dal duo Fazioli‐Chinellato. Omegna, con entrambi i liberi a segno di Baldassarre, tocca il massimo vantaggio +11 sul 46‐57 al minuto 28’.

Brianza Casa Basket è brava a non sbandare, ma anzi si compatta difensivamente e trova il carattere e le energie necessarie per invertire il trend.

Nel 4° periodo prima le giocate di Ceparano e poi due triple in rapida successione conducono la squadra di casa al sorpasso 68/66 al 35esimo. Sulla distanza la Paffoni sembra pagare un leggero calo fisico, permettendo il +7 dei padroni di casa all’ultimo giro di lancette.

La partita finisce con il punteggio di 77‐72 per la Lissone Interni Brianza Casa Basket che tuttavia non ottiene il pass per i quarti di finale, rammaricandosi per la quanto meno “originale” formula di questa edizione della Supercoppa che prevede l’esclusione della squadra vincitrice in casa con il minor scarto di punteggio.