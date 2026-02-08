A Seregno è nato il Brianza running team

Allenamenti e gare su strada e trail, ma anche lezioni di yoga e incontri sul benessere degli atleti. Dopo appena un mese conta già quasi cento iscritti, molti arrivano anche da fuori Provincia

Presentata la nuova società sportiva Brianza running team di Seregno, che dopo appena un mese conta già quasi cento iscritti. Allenamenti e gare su strada e trail, ma anche lezioni di yoga e incontri sul benessere degli atleti.

Il Brianza running team si presenta

“Il passo conta. Il gruppo fa la differenza”. E’ il claim del Brianza running team, neonata società sportiva seregnese. La presentazione nei giorni scorsi in un locale di Lissone e sponsor, con i saluti del sindaco Alberto Rossi (“Da soli si va veloce, insieme si va lontano”, il suo augurio) insieme agli assessori William Viganò e Paolo Cazzaniga.

I soci fondatori

“Il progetto del Brianza running team è nato da una chiacchierata tra amici, davanti a una birra, e da una domanda semplice quanto potente: “E se la squadra fosse qualcosa in più di un nome o di un logo?” – ha raccontato con entusiasmo la presidente, Valentina Cabiati – La sfida è diventata un progetto e abbiamo creato un gruppo vero, capace di offrire supporto, motivazione e continuità, dentro e fuori dagli allenamenti. Non solo a parole, ma attraverso iniziative concrete”. Dieci i soci fondatori: Valentina Cabiati, Marco Casiraghi, Gionata Cereda, Chiara Novara, Oscar Novati, Marina Pozzi, Carlo Schiatti, Antonello Sgrò, Sonia Turrini e Matteo Villa.

Gare su strada e trail

Il gruppo sportivo è aperto a runner di tutti i livelli, “perché ogni percorso è diverso e ogni passo ha valore”. Si svolgono allenamenti settimanali strutturati, guidati da coach e trainer esperti, insieme a un calendario condiviso di allenamenti e gare su strada e trail. “La componente trail è parte integrante dell’identità del gruppo: sentieri e percorsi naturali diventano luoghi di allenamento, scoperta e condivisione, dove il ritmo si adatta e il gruppo si rafforza”. I soci arrivano dalla Brianza, ma tanti anche da Milano: “Un valore aggiunto, perché la distribuzione non divide, ma unisce”.

Anche yoga e incontri di formazione

L’associazione non si limita alla corsa, ma promuove un approccio multidisciplinare centrato sul benessere della persona: recupero, prevenzione e consapevolezza del corpo, attraverso formazione running, analisi della tecnica di corsa e test fisiologici. Sono previste lezioni di yoga e incontri dedicati a integrazione e nutrizione sportiva, con indicazioni pratiche e sostenibili per accompagnare gli atleti nel loro percorso quotidiano.

Official trainer della Milano Marathon

Il Brianza running team, per la qualità del progetto sportivo, ha già avuto un primo riconosciuto importante, quello di Official trainer della 24esima edizione della Wizz Air Milano Marathon. Inoltre, grazie a uno sponsor, a tutti i soci per un anno è offerto l’accesso gratuito alla pista dello stadio Ferruccio, con spogliatoi e docce: “Uno spazio sicuro e condiviso dove allenarsi, crescere e ritrovarsi. Il gruppo resta il vero motore della motivazione, dentro e fuori dagli allenamenti”.