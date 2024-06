Brianza, terra di cuore, in marcia per la solidarietà

Grande successo per la quinta edizione de "Il mondo corre in Brianza", marcia che si è tenuta sabato 8 giugno, con partenza e arrivo presso la Residenza “Il Parco” di Carate Brianza.

La marcia è stata organizzata da Gruppo Solidarietà Africa (GSA) OdV per la realizzazione di progetti sanitari in Africa, con la collaborazione di CRAL Ospedale di Carate Brianza, Marciacaratesi e Gruppo Camosci Seregno. L’iniziativa gode della collaborazione del Gruppo sportivo Avis Seregno, Seregno Soccorso e Residenza Il Parco e del supporto di BCC Carate Brianza.

Non solo. la marcia ha visto il patrocinio del Comune di Albiate, Comune di Carate Brianza, Città di Seregno, Comune di Triuggio, Comune di Verano Brianza, Parco Regionale Valle del Lambro.

«Questo evento rappresenta non solo una splendida occasione per vivere insieme una giornata all’insegna dello sport e del benessere - ha commentato Ruggero Redaelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC Carate Brianza - ma anche un importante momento di solidarietà e sensibilizzazione, fondamentale per promuovere una cultura della condivisione e del sostegno reciproco. Un’iniziativa che unisce la comunità in un’azione concreta di supporto e aiuto a favore di chi è meno fortunato di noi, a riprova che la nostra Brianza non è solo una territorio operoso, ma anche di cuore».