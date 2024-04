Brillano gli atleti del Velo Club Sovico

Domenica di gare e di buoni piazzamenti per gli atleti del Velo Club Sovico.

I risultati degli atleti

Gli Allievi di Ferrone e Buttini, impegnati a Graffignana nel Bike Festival Lodigiano Memorial Ghelfi, sono stati autori di una buona prova di squadra al termine della quale Pietro Cermenati e Mattia Moretti si sono classificati in ottava e decima posizione.

«Sono contento di come la squadra ha corso lungo tutti i 56 chilometri di gara, siamo entrati nelle fughe come avevamo pianificato e abbiamo portato due atleti tra i migliori dieci. Certamente un buon risultato che però prendiamo come punto di partenza, l’obiettivo è migliorare sempre. Quindi come si dice in questi casi, “testa bassa e pedalare”»ha detto il direttore sportivo Stefano Ferrone dopo la gara.

Le gare dei Giovanissimi

Il sodalizio giallo-blu è stato protagonista anche con i suoi Giovanissimi che, impegnati sulle strade di Quattro Castella, nel Reggiano, sono saliti sul podio in “G2” con Matteo Veggiato, hanno piazzato Nicolò Redaelli al quarto posto in “G3”, Guglielmo Rivolta e Giacomo Razzoli rispettivamente al primo e settimo posto in “G4” e Samuele Colombo quinto in “G6”.

Questi risultati sommati ad una buona prova di tutta la squadra hanno permesso al Velo Club Sovico di ottenere il quinto posto nella classifica di rendimento per società.

I prossimi impegni

La Società giallo – blu ora ha in agenda degli impegni ravvicinati: giovedì gli Allievi saranno in Piemonte per partecipare al "Trofeo Comune” di Invorio, nel Novarese. Lo stesso giorno i Giovanissimi a Carbonate, nel Comasco, per il Campionato Regionale Gimcana. Sabato 27 aprile gli Allievi Moretti, Bulanti e De Mercanti saranno al via della Cronoscalata Brusimpiano – Ardena, seconda prova del Giro della provincia di Varese. Domenica, infine, i ragazzi diretti da Ferrone e Buttini correranno ad Alzate Brianza nel 7° Trofeo BCC mentre i mini atleti del “Velo” saranno ad Arluno.