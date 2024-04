Brillano gli atleti della Società Ciclistica Cesano Maderno

Week end ricco di appuntamenti quello affrontato dalla Società Ciclistica Cesano Maderno i cui atleti hanno ottenuto brillanti risultati

La prima gara

Sabato prima prova a cronometro per le atlete guidate dal presidente Giuseppe Fontana che hanno preso parte al quinto Trofeo Dino Pietrella di Valmadrera (LC) in un percorso di 2 km sul caratteristico lungo lago. Per le donne esordienti al via Ingrid Corno che ha potuto per la prima volta cimentarsi in questa nuova disciplina e concludere la prova all'11° posto assoluto, secondo miglior tempo tra le donne esordienti primo anno.

Tra le donne allieve buona prova per le cesanesi che occupano due gradini del podio con il secondo posto di Emma Colombo e il terzo di Michela Zucca seguite dal quarto posto di Paola Zucca e il settimo di Carlotta Ronchi.

Un buon esordio per le ragazze di Guido Roncolato.

La gara di domenica