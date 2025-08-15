Brillano i colori dello Skating Brianza Sovico

traguardi

Le atlete hanno girato l’Italia partecipando ai campionati italiani conquistando una medaglia d’oro e buoni piazzamenti nelle varie categorie.

Bologna, Bari, Novara, Piancavallo. Anche quest’anno, nei mesi estivi, le atlete dello Skating Brianza Sovico, accompagnate dallo staff di allenatori, hanno girato l’Italia per i campionati italiani, sia Uisp che Fisr, mostrando determinazione, talento e passione per lo sport presente nel loro cuore.

Le gare dello Skating Brianza Sovico

Allo Skating Fest di Bologna, attesissimo evento finale del circuito Uisp, le atlete si sono messe in gioco nelle proprie categorie. Elisa, per la categoria Divisione Nazionale C, con una performance strepitosa, si è laureata campionessa e ha conquistato la medaglia d’oro. Per la categoria Divisione Nazionale B, Aurora ha conquistato un ottimo decimo posto, mentre Beatrice ha sfiorato il podio con un brillante quarto posto. Entrambe hanno incantato pubblico e giuria con esibizioni intense e ben costruite. Nella categoria Divisione Nazionale A, Irene ha saputo distinguersi per qualità tecnica e presenza scenica, lasciando il segno con la sua interpretazione.

Allieve, Cadette, Esordienti e Giovanissime

Tra le Allieve, Alice e Giorgia hanno saputo tenere testa alla competizione, dimostrando concentrazione e determinazione riuscendo a regalare grandi emozioni. E per Ylenia, un ottimo quarto posto grazie a una prova di grande qualità e intensità. Nella categoria Allievi Regionali B, Allegra ha chiuso con un bel nono posto frutto di impegno, grinta e voglia costante di crescere. Nella stessa categoria, Vittoria ha espresso il suo meglio con un’ottima prestazione. Arianna, nella categoria Cadette A, è salita sul podio con uno splendido terzo posto. E Luna, tra le Cadette B, ha portato in pista tutta la sua eleganza, interpretando al meglio la musica e la propria coreografia. Nella categoria Esordienti B, Enola sulle note di Elvis ha regalato momenti originali e coinvolgenti. Vittoria, tra gli Esordienti Regionali B, ha raggiunto la top10 grazie a una performance ricca di energia e sorrisi, che la distinguono da sempre. Tra le Giovanissime B, Annalisa si è affacciata per la prima volta su un palcoscenico nazionale, portando a termine con orgoglio la sua esibizione.

Il campionato italiano Fisr

I riflettori si sono poi spostati e accesi sul campionato italiano Fisr, che ha visto le ragazze impegnate in diverse tappe del circuito, da Bari a Novara, fino a Piancavallo. Un contesto di alto livello, dove solo i migliori atleti nazionali sono presenti e dove ogni dettaglio conta. A Giovinazzo, Alice ha rappresentato con onore la categoria Allievi A, dando prova di tutto il lavoro svolto in allenamento. Giorgia ha affrontato la pista con eleganza e personalità. La serenità, il sorriso e la determinazione l’hanno aiutata a completare le migliori performance della stagione. Nella categoria Allieve B, Ylenia ha dato il meglio di sé e ha collezionato emozioni e ricordi che la aiuteranno a far ancora meglio il prossimo anno. A Novara è stato il turno di Arianna per la categoria Cadette A.

Ottime prestazioni

E’ stata una prova di maturità in cui ha sfidato le migliori portando a casa due ottime prestazioni. E poi la chiusura della stagione a Piancavallo, dove Elisa ha brillato ancora nella categoria Divisione Nazionale C conquistando un meritato secondo posto. Aurora e Beatrice hanno calcato la pista per la categoria Divisione Nazionale B, con grinta e determinazione. Nella categoria Divisione Nazionale D, Martina, con un’esibizione solida e coinvolgente ha chiuso una stupenda avventura. Potente, precisa, guidata dalla disciplina e dall’allenamento: «Cara Martina, sono parole tue e ti descrivono bene. Guardati allo specchio a testa alta, e sii orgogliosa di te stessa. Sono tante le persone che vedono e riconoscono il tuo valore, e per le più piccole sei stimolo, modello e ispirazione. E lo Skating Brianza Sovico è felice di aver percorso un pezzo di vita insieme a te» fa sapere la società.

La soddisfazione del direttivo

"Tra passi, trottole e salti, queste ragazze ci ricordano quanto il pattinaggio artistico sia una disciplina fatta non solo di talento, ma anche di sacrificio, passione e coraggio. E ogni risultato ottenuto, ogni applauso ricevuto, è il frutto di un impegno quotidiano che merita di essere raccontato e celebrato - sottolinea Stefano Arlati nel direttivo dello Skating Brianza Sovico - L’entusiasmo e l’energia che si respirano durante queste competizioni raccontano molto più di una classifica: raccontano storie di impegno quotidiano, di sacrifici e di sogni coltivati con grinta e umiltà. Un ringraziamento va anche agli allenatori e alle famiglie, che sostengono queste giovani atlete nel loro percorso sportivo e umano». E ora qualche giorno di vacanza. Lo Skating Brianza Sovico riprenderà le attività a settembre: l’open day è in programma il 6 settembre mentre il 13 settembre ci sarà la festa dello sport.