Buglio, buona la prima. Seregno vince il posticipo

Esordio positivo per il nuovo allenatore del Seregno, Francesco Buglio. Nel posticipo giocato ieri sera, lunedì 7 novembre, al “Ferruccio” gli azzurri si impongono per 2-1 sullo Sporting Franciacorta e salgono in sesta posizione.

Seregno vince il posticipo

Il primo tempo si apre con un Seregno propositivo, ma gli attaccanti Felleca e Diop più volte non riescono a concretizzare. Ci mprova anche Priola che però non centra la porta. Le uniche due occasioni degli ospiti le

genera Scaglia, prima con un destro deviato in angolo da De Bono e poi con una punizione dal limite.

La partita

Il Seregno inizia la ripresa con lucidità. Al 6’ arriva il gol: da calcio d’angolo, Calabrò colpisce di testa ed insacca alle spalle di Rovelli. Rimasto con un uomo in meno il Franciacorta mantiene il possesso palla, ma spreca con Moraschi e Bertazzoli l’occasione del pareggio. La partita si interrompe per una decina di minuti a causa di un infortunio dell’arbitro, ma alla ripresa il Seregno riesce a raddoppiare con Diop che al 28’ ribadisce in rete l’assist di Felleca. Lo Sporting prova a riaprire il match con Bertazzoli che al 33’ supera De Bono con un colpo di testa su azione di calcio d’angolo. È l’ultimo sussulto di un match che poi il Seregno controlla bene sino al triplice fischio finale, nonostante un po’ troppo nervovismo.

Ovviamente soddisfatto Buglio al termine della partita. Per il nuovo mister del Seregno “è stata una bellissima vittoria. Si è visto il carattere dei ragazzi. Ora testa alla prossima partita che giocheremo sul difficile campo della Casatese. Dovremo fare focus sulle palle inattive e trovare più continuità nei 90 minuti».

Il tabellino

SEREGNO 2

FRANCIACORTA 1

RETI: 6’st Calabrò (S), 28’ st Diop (S), 33’ st Bertazzoli (F).

SEREGNO (4-4-2) De Bono, Priola, Rusconi, Iurato (21’ Pozzoli), Pignat, Felleca (43’ Santonocito), Diop (53’ Mballo), Calabrò (26’ Zangrillo), Bigolin, Lugnan, Henin. All. Buglio.

FRANCIACORTA (4-4-2) Rovelli, Bini, Riva, Scaglia, Bertoni, Invernizzi (13’ Scarsi-35’ Orlandi), Ruffini, Bruccini, Moraschi, Bertazzoli (47’ Cappelluzzo), Piccinni. All. Sgrò

ARBITRO: Bocchini di Roma (Rizzo e Tinelli)

NOTE: ammoniti Iurato, Bigolin, Mballo, Rusconi (S) Moraschi, Piccinni (F). Espulsi Bini, Bertoni (F). Angoli 4-4 recuperi 5’ st