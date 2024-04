Buoni risultati per il Velo Club Sovico

Periodo di intensa attività per gli atleti e i tecnici del Velo Club Sovico che, complici i giorni di festa, hanno affrontato diverse competizioni raccogliendo anche buoni risultati.

I risultati del Velo Club

Giovedì 25 aprile, nel giro di poche ore, la compagine gialloblu ha festeggiato il terzo posto conquistato dai Giovanissimi nella classifica a squadre del Campionato regionale della Gimcana disputato a Carbonate nel Comasco, la vittoria della Allieva Maria Acuti al G.P. Liberazione di Crema e la doppia top10 centrata dal dolzaghese Stefano Brambilla e dal cesanese Pietro Cermenati che hanno terminato il Trofeo Comune di Invorio per Allievi rispettivamente al settimo e al decimo posto.

Conclusa la trasferta novarese gli atleti guidati da Ferrone e Buttini sono tornati in gara sabato 27 aprile in occasione del “9° Trofeo Città di Brusimpiano”, una cronoscalata di 3 chilometri che Luca De Mercanti ha terminato in decima posizione.

Domenica 28 aprile, invece, gli Allievi del Velo Club Sovico hanno gareggiato nel Trofeo BCC Brianza e Laghi di Alzate Brianza: la gara, disputata sulla distanza di 63 chilometri, si è conclusa con il nono posto di Pietro Cermenati.

Un altro piazzamento è arrivato dal Veneto grazie a Maria Acuti che ha concluso al quarto posto la Giornata Rosa di Maser nel Trevigiano mentre i Giovanissimi sono stati obbligati ad uno stop forzato dal maltempo

I prossimi impegni

L’agenda gialloblu sarà piena anche nei prossimi giorni. Per i Giovanissimi è previsto un doppio impegno ravvicinato con il torneo di Primi Sprint in programma sabato 4 maggio ad Osio Sotto seguito dalla gara su strada di Brugherio.

Gli Allievi gareggeranno già mercoledì Primo Maggio nel “9° Memorial Bianco” di Costigliole Saluzzo (Cuneo): la gara prenderà il via alle 15.00 per concludersi dopo 58 chilometri. Qualche giorno di riposo e poi nuovamente in sella per la sfida a cronometro che sabato 4 maggio a Gussola (Cremona) vedrà impegnati Brambilla e Moretti. L’ ultimo impegno settimanale sarà domenica 5 maggio a Brugherio dove si svolgerà il “Trofeo Autofficina Galbiati” che metterà in palio il titolo di campione provinciale di Monza e Brianza. Il via verrà dato alle 10.15 e i chilometri da percorrere saranno sessantuno.