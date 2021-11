Busnago Volley, settimana da 5 vittorie per le giovanili

Pallavolo

Il riepilogo dei risultati delle squadre arancionere nei rispettivi campionati

Cinque vittorie e una sola sconfitta: questo il positivo bilancio delle formazioni giovanili del Busnago Volley Team, scese in campo nei giorni scorsi nei rispettivi campionati.

Under 19 orange

Seconda vittoria su altrettante gare per la Under 19 orange, che ha espugnato il campo dell’Asd BasiglioMi3 nella seconda giornata del girone A2 di Eccellenza. Le padrone di casa si mostrano fin da subito agguerrite e determinate sia in battuta che nelle fasi contrattacco. Ne esce una gara, almeno fino a metà dei parziali, sul filo di un avvincente equilibrio. Le leonesse però tirano la zampata vincente per chiudere la gara senza troppe preoccupazioni.

Under 18 orange

A meno di 24 ore dalla bellissima battaglia di Brembate Sopra in B2, la U18 orange è scesa in campo in casa del Volley Team Brianza Blu per l’esordio nel proprio campionato di categoria. Il commento di coach Licata: “Quella che sembrava sulla carta una gara dall’andamento abbastanza prevedibile, si è dimostrata poi tutt’altro che semplice grazie a un secondo set in cui le lecchesi hanno cominciato a giocare con intelligenza e acume tattico, mettendoci in grossa difficoltà. Scampato il pericolo di lasciare un set alle avversarie, nel terzo parziale, con più attenzione e umiltà, le nostre leonesse hanno chiuso la partita”. Prossimo impegno domenicaalle 16 al PalaBusnago contro Visette Imoco.

Under 16 orange

Secondo successo per la Under 16 orange, che tra le mura amiche ha regolato in tre frazioni il Volley Team Brianza Blu per il girone A2 di Eccellenza. Qualche brivido nel secondo set, vinto dalla leonesse soltanto ai vantaggi, mentre nel primo e nel terzo parziale il divario nel punteggio tra le due formazioni è più ampio. Prossimo impegno giovedì 11 novembre sul campo della Pallavolo Rho Nera.

Busnago Volley, così l'Under 16 young

Seconda vittoria anche per la Under 16 young che ha superato al PalaBusnago il Cambiago Rosa Blu. Le busnaghesi controllano il match in tutti i tre parziali, mantenendo a debita distanza le avversarie e conquistando l’intera posta in palio. Prossimo impegno sabato alle 15.30 alla Palestra scolastica di Busnago contro la Casati Arcore Old Wild West.

Under 14 orange

La Under 14 orange è tornata dalla trasferta di Bresso con i tre punti. Dopo aver vinto il primo set, le busnaghesi subiscono il ritorno delle avversarie che pareggiano i conti. Nella terza e nella quarta frazione Busnago mette le freccia e chiude definitivamente i conti. Prossimo impegno domenica alle 19.30 al PalaBusnago contro Billa Volley Milano.

Under 14 young

Seconda sconfitta per la Under 14 Young nel girone C sul campo della Pol. Ausonia. Il commento dell'allenatore Licata: “Dopo la gara di esordio che aveva visto le nostregiovani leonesse bloccate e intimorite dall’emozione, questa volta la squadra è scesa in campo più agguerrita, giocando una partita dal crescendo entusiasmante. Il risultato finale è la giusta conseguenza delle difficoltà mostrate in fase ricezione, ma per atteggiamento, caparbietà e presenza in campo; tutta la squadra è uscita dal campo con la consapevolezza di aver rotto il ghiaccio. Sicuramente, gara dopo gara, vedremo una bella crescita da parte di tutto il gruppo”. Le giovanissime busnaghese torneranno in campo domenica 14 novembre.