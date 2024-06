Calcio, a Cimnago al via la Rolafer Cup

Torna l’appuntamento estivo del settore calcio di Briantea84, che chiuderà definitivamente la sua stagione. Da giovedì 13 giugno al via la Rolafer Cup 2024, torneo di calcio a 7 che prende il nome

dall’azienda Ro.La.Fer S.p.A, storico sponsor di Briantea84. Sul rettangolo di gioco dell’oratorio di Cimnago (frazione di Lentate sul Seveso), quartier generale dell’evento della fase a gironi, si affronteranno Real Asnago, Cso San Carlo, San Michele e la formazione di casa della Rolafer Briantea84 Cantù che scenderà in campo con la sua formazione inclusiva, composta da atleti con e senza disabilità.

Al via la Rolafer Cup

Serate di gare con format di girone all’italiana, poi le finali fissate per sabato 29 giugno: in quel caso la location sarà il centro sportivo di Novedrate (via per Mariano 14), nella giornata in cui inizierà anche il 27esimo Memorial Romanò, torneo di squadre Figc Dcps (Federazione italiana gioco calcio - Dipartimento calcio paralimpico sperimentale) che si concluderà domenica 30 giugno con ritorno sul campo dell’oratorio di Cimnago. Durante le partite sarà attivo il servizio cucina-bar dell’oratorio.

Chi collabora all'evento

L’evento, promosso nell’ambito dell’iniziativa della festa dello sport 2024, è organizzato in collaborazione con la Parrocchia San Vincenzo di Cimnago, con l’Ac Novedrate, l’oratorio San Giovanni Bosco di Novedrate e l’Associazione Terza Età di Novedrate. Inoltre è patrocinato dal Csi di Como, dal Comune di Lentate sul Seveso, dal Comune di Novedrate e dalla Figc Dcps, in riferimento alla parte di torneo dedicata agli atleti con disabilità.

Il programma delle gare

(partita da 20’ a tempo)

Giovedì 13 giugno

ore 20.30: Rolafer Briantea84 Camtù-Cso San Carlo

ore 21.30: San Michele-Real Asnago

Martedì 18 giugno

Amichevoli

Martedì 25 giugno

ore 20.30: Rolafer Briantea84 Cantù-San Michele

ore 21.30: Cso San Carlo-Real Asnago

Giovedì 27 giugno

ore 20.30: Rolafer Briantea84 Cantù-Real Asnago

ore 21.30: Cso San Carlo-San Michele

Sabato 29 giugno (Centro sportivo di Novedrate)

ore 17:00 campo 1: semifinale 1

ore 17:00 campo 2: semifinale 2

ore 18:30 campo 1: finale CSI terzo-quarto posto

ore 19:30 campo 1: finale CSI primo-secondo posto

ore 20:30: premiazioni

FOTO DI COPERTINA DI FABIO GREGO