Campionati CSEN Acrobat e Rainbow, ben 11 squadre della Robur et Virtus sul podio

La Robur et Virtus vince in casa nel Campionato CSEN Acrobat a squadre e nel Campionato CSEN Rainbow di ginnastica artistica.

Weekend di podi per la Robur et Virtus

Con la prova disputata sabato 10 febbraio presso il palazzetto dello Sport della scuola media Fermi di Villasanta è iniziato il Campionato CSEN Acrobat 2024, torneo nel quale la Robur et Virtus si è subito distinta, piazzando ben 11 squadre sul podio nelle varie categorie e nei tre livelli previsti dal campionato.

Ad “aprire le danze” per la società di casa sono state nel primo pomeriggio le tre squadre iscritte alla categoria Allieve B di primo livello, dove la squadra A composta da Clara Gallizia, Alessia Penati, Giulia Frattini ed Elisa Piazza si è classificata al secondo posto, giusto davanti alla squadra B formata invece da Clarissa Sgambellone, Virginia e Martina Brambilla, Alice Paschini ed Olivia Anzani.

L’appuntamento con la vittoria è stato solo rimandato alla gara della categoria Junior B/Senior di primo livello che ha visto trionfare la squadra A di Ailen Caracundo, Federica Casiraghi, Giada Acchiappati, Arianna Pellino ed Elisa Broggia. Successo ripetuto subito dopo dalle Allieve B di secondo livello con la squadra B composta da Vittoria Bighetti, Noemi Magni, Arianna Riva e Rebecca Ricciardi sul gradino più alto del podio e la squadra A di Sofia Ercole, Lorella Mandelli,Gaia Gasbarro e Giulia Maggioni al secondo posto.

Non c’è due senza tre (e quattro…), ed ecco arrivare anche la vittoria delle ragazze della categoria Junior A grazie alla squadra composta da Chiara Limosani, Alessia Riva, Arianna Sironi e Marta Mattiazzo) e quella della squadra A di Alice Bianchi, Vanessa Insalata, Sveva Sala e Alessia Fumagalli nella categoria Junior B/Senior. In questa categoria da segnalare anche l’ottimo terzo posto della squadra B formata da Vittoria Arenella, Aurora Argiero, Sofia Cambiaghi e Giorgia Sironi.

In tarda serata è stato poi il turno della squadra formata da Olimpia Quadrini, Alice Volpi e Greta Galbiati, vincitrici nella categoria Junior A e di quella composta da Vittoria Paleari, Chiara Galli, Arianna Repossi, Francesca Cambiaghi ed Emma Bogani, prima nella categoria Junior/Senior.

A chiudere la giornata trionfale della Robur et Virtus ci ha pensato la gara della categoria Open dove le veterane Chiara Pellicano, Valentina Monti, Alessia Montrasio e Chiara Bragalini hanno ottenuto una splendida vittoria, considerando che le prime due sono ormai passate dall’altra parte della “barricata” ed insegnano a tempo pieno, mentre le altre due ginnaste erano assenti dai campi gara – e dagli allenamenti - ormai da un paio d’anni.

A fine gara su quattrodici squadre iscritte alla gara la società villasantese ne ha piazzate ben undici sul podio. Un risultato che conferma il grande impegno di tutte le allenatrici e delle ginnaste in gara.

Campionato CSEN Rainbow

Nello stesso week-end e nel medesimo palazzetto di Villasanta è andata in scena anche la prima prova del Campionato CSEN Rainbow, dove a fare gli onori di casa per la Robur et Virtus hanno pensato una sessantina di ginnaste… e ginnasti, dato che l’intensissimo programma prevedeva anche delle gare maschili.

Anche in questo caso sono stati numerosissimi i piazzamenti sul podio conquistati nell’arco del fine settimana, a partire dalla categoria Pulcine che ha visto il

successo nella classifica generale di Ginevra Palazzolo ed il secondo posto di Camilla Moioli, assieme al terzo posto nella classifica del Minitrampolino di Vittoria Negri ed il terzo posto al corpo libero di Emma Tundo.

Nella gara Maschile categoria Esordienti Davide Ponti ha vinto al volteggio, mentre Leon Merlo si è classificato al primo posto al corpo libero e al minitrampolino.

Fra le Esordienti livello avanzato a distinguersi nelle singole prove agli attrezzi sono state Melissa Lupoli e Micaela Licata che hanno totalizzato il miglior punteggio alla trave. Ginevra Scichilone invece è arrivata terza nello stesso attrezzo, mentre Priscilla Ducoli si è classificata al secondo posto nel minitrampolino.

Buon piazzamento nella categoria Esordienti primo livello per Aurora Fichera, che si è classificata al terzo posto al corpo libero e da segnalare per la categoria Allieve B primo livello i risultati ottenuti agli attrezzi da Nora Mariani, seconda corpo libero, Emma Ruggiero terza al volteggio e al corpo libero e Sofia Lagamaz, anche lei con il terzo miglior punteggio al volteggio.

Ultima menzione nella trionfale giornata della Robur et Virtus per la categoria Junior, dove si sono distinte Carolina Torelli prima nella classifica generale; Isabella Pedersen, Anita Giovagnoli, Emma Ndoci e Laila Zayed rispettivamente prima, seconda e terze a pari merito al corpo libero; Matilde Guerrini, Isabella Pedersen e Laila Zayed seconda e terze a pari merito alla trave; Laila Zayed, Greta Surano e Matilde Guerrini, nell’ordine sul podio del volteggio.