Dal 28 al 30 novembre si sono svolti a Riccione i Campionati Italiani Assoluti Invernali di Nuoto che hanno visto In Sport Rane Rosse confermarsi nell’olimpo del nuoto italiano. All’esordio nella manifestazione con nuova cuffia marchiata Arkon, il team di Vimercate centra 12 medaglie di cui ben 5 titoli assoluti e si piazza al secondo posto femminile nella classifica di società (sia generale che tra le società civili) con 201 punti, dietro solo a Circolo Canottieri Aniene.

Campionati Italiani Assoluti Invernali: le Rane Rosse centrano 12 medaglie

Grande prestazioni per Chiara Tarantino che si impone come regina dello sprint conquistando il titolo assoluto sia nei 50 che nei 100 stile libero. Molto bene Francesca Fangio che ha confermato il suo ruolo di dominio dei 200 rana. Prima gioia negli Assoluti per Francesca Pasquino che vince i 100 dorso stampando il suo nuovo personale con 1’00”86, senza dimenticare il titolo per Erika Gaetani che vince i 200 dorso in un podio tutto In Sport Rane Rosse insieme a Alessia Bianchi e Aurora Velati.

Pier Andrea Matteazzi si mette al collo l’argento nei 400 misti, in una gara che ha visto Alberto Razzetti fissare un nuovo record italiano della specialità a 4’09”29. Seconda piazza anche per Federica Toma nei 50 e 100 dorso e Anna Pirovano nei 200 misti. Quest’ultima conquista anche il bronzo nei 400 misti al termine di una gara tiratissima che l’ha vista mancare il titolo assoluti per soli 6 centesimi.

Tutte le medaglie

Di seguito le medaglie ai Campionati Italiani Assoluti Invernali

SECONDO POSTO FEMMINILE NELLA CLASSIFICA SOCIETÀ GENERALE E CIVILE

ORO

Chiara Tarantino 50 e 100 stile libero

50 e 100 stile libero Francesca Fangio 200 rana

200 rana Francesca Pasquino 100 dorso (nuovo record personale 1’00”86)

100 dorso (nuovo record personale 1’00”86) Erika Gaetani Pasquino 200 dorso

ARGENTO

Federica Toma 50 e 100 dorso

50 e 100 dorso Pier Andrea Matteazzi 400 misti

400 misti Alessia Bianchi 200 dorso

200 dorso Anna Pirovano 200 misti

BRONZO