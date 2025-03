I fratelli Martino e Michele Galvani di Carate Brianza, si allenano orami da oltre un anno con la Virtus Bologna, sezione atletica. E con la compagine romagnola hanno partecipato nel fine settimana ai Campionati italiani di corsa campestre che si sono tenuti a Cassino.

Campionati italiani di corsa campestre, Galvani trascina la squadra

La competizione ha visto al via circa 400 atleti. Tra questi per la seconda volta di fila dopo anni di assenza ai cds di cross la squadra Virtus Bologna. Iscritti, come detto, anche i fratelli Martino e Michele Galvani, classe 2001 e 2003, assieme a Jacopo Varignana, 2003, Filippo Fantini, classe 2004 e Wondwosen Bizzocchi, classe 1992, ottocentista puro pronto a supportare la squadra.

Squadra giovanissima ma molto unita e determinata, come si è potuto vedere fin dal primo km di gara, in un percorso piuttosto insidioso con terreno sconnesso, saliscendi e numerose curve secche che costringevano a cambi continui.

Assente all'ultimo Michele in via precauzionale; tutti e quattro i virtussini hanno tenuto duro sul fango del percorso, con Martino da subito davanti ai compagni a dettare il ritmo, seguito a ruota dal giovanissimo Filippo, costretto purtroppo al ritiro un giro dal termine per un fastidio alla schiena. La squadra, trascinata da Martino, ottantottesimo e primo atleta Virtus a tagliare il traguardo in 34'06", ha conquistato il 46esimo posto nella classifica di società.

Una trasferta all'insegna dell'amicizia e dello spirito di gruppo che, seppur impegnativa per la distanza, ha regalato emozioni e soddisfazione ai ragazzi e ai loro coach, Sara Raineri e Marco Simoni.