Ottimi risultati per il Ctl3 di Bernareggio che ha partecipato nel corso del weekend a Campi di Bisenzio, in provincia di Firenze, ai Campionati Italiani di Società finale oro.

Campionati italiani di Società: il Ctl3 porta a casa ottimi risultati

La squadra brianzola ha corso con Riccardi Milano portando in pista Tommaso Bregni che nei 400 è riuscito a piazzarsi al quarto posto con un tempo di 50.61. Notevole anche la prestazione di Matteo Buzzi nella 4x100 che porta il quartetto alla vittoria nella serie e poi alla conquista del terzo posto complessivo. Infine da segnalare il primato di Davide Cremonini negli 800 in 1.59.40. I tre atleti mezionati insieme a Leone Capasa sono arrivati sesti nella 4x400 in 3.28.05.

Un impegno, questo dei campionati Italiani di Società, preparato a dovere - sottolinea la società brianzola - "ed è proprio grazie all0impegno e alla dedizione dei ragazzi che i risultati arrivano".