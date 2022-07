Weekend tricolore a Darfo Boario Terme per le ragazze della S.C. Cesano Maderno guidata da Patron Fontana che hanno partecipato, sabato 9 luglio, ai Campionati Italiani Giovanili su strada tra Darfo Boario Terme e Esine.

Campionati Italiani Giovanili su strada, tutti i risultati della S.C. Cesano Maderno

Per le donne esordienti primo anno partenza puntuale alle ore 9.00 con la portacolori cesanese Nicole Veggiato in maglia Lombardia per la sua prima prova ai campionati nazionali, che purtroppo però non riesce a portare a termine, arricchendosi nonostante tutto di una bella e nuova esperienza.

Per le donne secondo anno al via la neo campionessa lombarda di categoria Giulia Costa Staricco, Giulia Beretta e Christine Valseschini, per loro partenza alle ore 11.30 con 3 tornate del circuito per un totale di 56 km.

Il gran caldo e il chilometraggio di molto differente a quanto percorso nelle ultime competizioni, fanno sicuramente selezione e il gruppo si sgretola passaggio dopo passaggio.

Giulia Costa Staricco e Giulia Beretta riescono a mantenersi nella testa della corsa nonostante l’alta andatura imposta dal plotone e scollinano nelle prime posizioni sull’ultima ascesa di Erbanno posta a due chilometri dal traguardo finale: Giulia Costa Staricco conquista il 9º posto sulla linea d’arrivo mentre la compagna Giulia Beretta è 12ª.

Per le donne allieve 4 sono le tornate del circuito per un totale di 74,8 km.

Al via in maglia della rappresentativa lombarda le portacolori cesanesi Anna Colombo, Carlotta Colombo, Sofia Farina, Letizia Pirola e Giorgia Giangrande. Gara che viene subito animata da molte cadute che coinvolgono il plotone già nelle prime tornate e che mettono fuori corsa molte atlete, fortunatamente senza gravi conseguenze. La migliore tra le atlete brianzole è Letizia Pirola che termina la prova in gruppo.

Campionato Regionale Lombardo

Buona domenica anche per le giovanissime che al Campionato Regionale Lombardo di società conquistano il 5º posto con Beatrice Caccia tra le G3 e il 9º con Angelica Elizabeth Torres tra le G6.

I prossimi appuntamenti vedranno la squadra del direttore sportivo Guido Roncolato di nuovo in gara in pista alla tradizionale 41ª Tre Sere di Dalmine.