L'evento sabato 18 e domenica 19 ottobre a Chioggia e Mirano

Sabato 18 e domenica 19 ottobre si svolti a Chioggia e Mirano i Campionati Italiani Sprint, la specialità più breve dell’Orienteering, dove velocità, concentrazione e tecnicità sono caratteristiche fondamentali per salire sul podio.

Campionati Italiani Sprint, la Polisportiva conquista l’argento

I giovani della Polisportiva Besanese hanno dimostrato di possedere queste doti conquistando l’argento nella staffetta dove un errore di pochi secondi di un solo componente può compromettere la classifica.

Argento conquistato nella categoria M15-17 da Carlo Brambilla, Sara Mottadelli (i primi due di Besana) e Tommaso Crippa e nella categoria M19-20 Alessandro Sala, Chiara Magenes (entrambi di Triuggio) e Lorenzo Stalio di Besana.

Il Team della Polisportiva Besanese presente in forze ai Campionati Italiani ha confermato il primo posto nella classifica Generale di Società.

Presente l’allenatrice dei ragazzi Junior, Anna Riva, storica docente di Scienze Motorie dell’Istituto Superiore A.Greppi di Monticello Brianza.