Ciclismo

Medaglia d’argento nella specialità dell’Inseguimento a squadre per Simone Marcori. Nella stessa specialità, Marco Gregori è salito sul terzo gradino del podio

Il Pool Cantù – Sovico – GB Team è impegnato in questi giorni, nei Campionati Italiani su Pista. Alla rassegna tricolore, in corso di svolgimento al Velodromo “Enzo Sacchi” di Firenze, sono presenti Simone Marconi (convocato nella Rappresentativa della Lombardia), Marco Gregori (in gara con i colori dell’Emilia Romagna) e Marco Migheli (tra le file della Toscana).

Campionati Italiani su pista: a podio Marcori e Gregori

Nella tarda serata di ieri (martedì 29 luglio) sono arrivate le prime medaglie: Simone Marconi, milanese classe 2010 e quindi al primo anno nella categoria Allievi, si è messo al collo la medaglia d’argento nella specialità dell’Inseguimento a squadre. Nella stessa specialità, Marco Gregori è salito sul terzo gradino del podio.

Oggi invece scenderà in pista Marco Migheli impegnato nel Keirin, mentre, domani 31 luglio, saranno in pista tutti e tre gli alfieri del Pool Cantù – Sovico GB Team. I Campionati Italiani su pista proseguiranno fino a venerdì in un susseguirsi di gare e emozioni tricolore che i ragazzi del Pool Cantù – Sovico – GB Team cercheranno di vivere nel miglior modo possibile.

(in copertina una foto d'archivio di Marcori e Gregori)