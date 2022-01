Campionati Regionali di tiro con l'arco: Besana fucina di nuovi talenti

I risultati delle gare

Si sono tenuti domenica 23 gennaio a Dello, in provincia di Brescia, i Campionati Regionali indoor del tiro con l'arco olimpico.

Campionati Regionali di tiro con l'arco

La squadra degli arcieri dell'Airone si è presentata con 12 atleti sulla linea di tiro. Ben sei ragazzi erano della sede distaccata di Besana in Brianza. Gli appartenenti al gruppo giovanile hanno conquistato due podi di classe.

In particolare Fabio Malaguti è salito sul terzo gradino nella categoria Giovanissimi Maschile, mentre Chiara Pedoto si è confermata anche quest’anno vice campionessa regionale ragazzi femminile. Il lavoro svolto nel corso dell’anno ha confermato la sezione distaccata di Besana in Brianza come fucina di nuovi talenti.