Nella splendida cornice di Gussago nel Bresciano si sono disputati nel weekend dell'8 e 9 giugno i campionati regionali di tiro con l'arco, divisione arco olimpico. Presenti anche gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza che hanno conquistato ottimi piazzamenti, soprattutto fra i più giovani.

Campionati Regionali di Tiro con l'Arco, le frecce biancorosse conquistano ottimi piazzamenti

Nella classe allievi femminile si piazza al quarto posto nel ranking round Greta Ormenese, che così accede agli assoluti di categoria e termina dopo gli scontri diretti al terzo posto, battuta solo allo shoot off (in caso di parità di punti si tira una sola freccia per determinare il "Tie Break") da Manini Matilde degli arcieri Voghera.

Nella classe ragazze primo posto di Lisa Mariani e primo posto di squadra della stessa atleta assieme a Maria Adele Arestilli e Arianna Remollino. Nella medesima categoria dopo gli scontri assoluti si conferma campionessa regionale Lisa Mariani e ottiene il terzo posto Maria Adele Arestilli.

Domenica primo posto nella categoria junior femminile per Camilla Agrati. La stessa si qualifica per gli scontri assoluti, ma non supera il primo turno.

Anche Simone Caleffi (senior) si qualifica per gli scontri assoluti e non supera il primo turno.