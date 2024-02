Campionato CSEN Eccellenza 2024: buon esordio per Robur et Virtus

Debutto positivo per le atlete biancoazzurre della Robur et Virtus di Villasanta. In tredici hanno partecipato alla prima prova del Campionato CSEN Eccellenza 2024 di ginnastica artistica femminile disputatasi domenica 4 febbraio presso il Centro Sportivo di Incirano, frazione di

Paderno Dugnano e riservata alle categorie Esordienti ed Allieve A.

Campionato CSEN Eccellenza 2024: i risultati della Robur et Virtus

La società, grazie alle ottime prestazioni delle ginnaste, è riuscita a piazzare una sua atleta sul podio della classifica generale nella categoria Allieve A e a conquistare complessivamente sei piazzamenti sul podio nelle classifiche riservate ai singoli attrezzi delle due categorie.

Hanno gareggiato per la Robur nella categoria Esordienti Martina Argento, Ludovica Bianco, Matilde Bonazza, Viola Giltri, Alice Maggioni, Marta Magni, Camilla Nobili e Michelle Tosello fra le Esordienti, mentre Aurora Ambu, Rebecca Lovato, Serena Miceli, Giada Sanvito e Lisa Maini sono scese in campo gara fra le Allieve A.

Ottime prestazioni delle più piccole

I risultati migliori della giornata sono arrivati dalle ginnaste più piccole. Viola Giltri si è classificata al secondo posto nella classifica generale delle Esordienti grazie ad una gara condotta senza errori. Nelle classifiche degli attrezzi della stessa categoria Michelle Tosello e Ludovica Bianco hanno vinto rispettivamente al volteggio e alle parallele, mentre in quest’ultimo attrezzo il podio è stato interamente monopolizzato dalla Robur et Virtus grazie al secondo posto di Alice Maggioni ed al terzo di Camilla Nobili.

Due invece i piazzamenti conquistati dalle ginnaste della categoria Allieve A, grazie alla vittoria di Rebecca Lovato alle parallele ed al terzo posto di Giada Sanvito nella medesima specialità.

Staff tecnico soddisfatto

Molto soddisfatte dei risultati ottenuti le tecniche Serena Bodini, Alessia Merlo e Valentina Monti, presenti in campo gara ad Incirano, già tornate al lavoro assieme a tutte le ginnaste della Robur et Virtus per preparare al meglio i prossimi appuntamenti del campionato CSEN.