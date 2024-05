Nel week-end del 4 e 5 maggio si è disputata presso il Pala Massucchi di Mortara, in provincia di Pavis, la terza prova del Campionato CSEN di ginnastica artistica Eccellenza di secondo e terzo livello.

Campionato Csen, la Robur et Virtus fa bene anche a Mortara

A difendere i colori della Robur et Virtus di Villasanta sono scese in campo gara, accompagnate dalle allenatrici Alessia Merlo, Serena Bodini e Cecilia Biazzi, dieci ginnaste: Camilla Cereda (Allieve A), Greta Galbiati, Alice Volpi e Caterina Fontana (Junior), Chiara Galli, Valentina Monti, Vittoria Paleari e Arianna Repossi (Master 1), Francesca Cambiaghi e Chiara Pellicano (Master 2).

A raccogliere i risultati migliori è stata Francesca Cambiaghi grazie al primo posto nella classifica generale delle Master 2, successo che ha permesso all’esperta ginnasta bianco azzurra di conquistare anche il titolo di Campionessa regionale e di guardare ora con rinnovata fiducia alle finali nazionali in programma a fine mese.

Chiara Pellicano ha vinto la prova del volteggio e si è classificata in seconda posizione al corpo libero. Fra le Master 1 invece Valentina Monti – al rientro in gara dopo più di due anni di inattività – è salita per tre volte sul podio nelle classifiche riservate agli attrezzi con altrettanti secondi posti, alle parallele, al corpo libero e alla trave, mentre Arianna Repossi ha chiuso sul gradino più basso del podio la sua prova a quest’ultimo attrezzo.

Camilla Cereda ha conquistato invece un eccellente terzo posto nella classifica generale delle Allieve A con una gara attenta e priva di sbavature, mentre fra le Junior 1 Greta Galbiati ha vinto alla trave.

Archiviata la gara di Mortara, la società villasantese è ora proiettata verso le finali nazionali di Cesenatico, in calendario nell’ultima settimana di maggio.