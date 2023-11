Giornata dal sapore amaro per il Meda che ieri, domenica 19 novembre, ha affrontato sul campo di casa il Pavia.

Campionato di Eccellenza: Pavia espugna Meda

Pavia ottiene così tre punti che lo portano in vetta alla classifica del Campionato di Eccellenza in solitaria, ma la squadra di Meda tiene testa alla capolista e anzi, nel finale prova l'assalto ma manca il guizzo per trovare il pareggio.

Decide la partita un gol di Concina, sul finire di primo tempo, con la punizione da destra di Bertelli controllata dal centrale e girata in rete. Vantaggio nel complesso meritato per quanto visto nei primi 45 minuti, col Meda che gioca a viso aperto ma è pericoloso solo con un tiro da fuori di Laribi.

Diversa la prestazione nei secondi quarantacinque minuti. Mazzini viene pizzicato un paio di volte in fuorigioco ma - sottolinea lo staff medese - "in molti casi la scelta dell'assistente è più che mai dubbia", mentre nel finale ci provano prima prima Brighenti, poi Valtulina infine Mazzini con una mezza rovesciata.

Tiri centrali o che non trovano lo specchio della porta, quando nel finale Ferraroli prova l'azione solitaria e il tiro in porta è il segno di un Meda che le prova tutte per cercare il pareggio. Che non arriva, ma - fanno sapere dalla squadra - "già a Lazzate vogliamo tornare a fare punti".