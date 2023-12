Un vero e proprio boccone amaro per il Meda, che perde a Sesto Calende la penultima partita di questo girone d'andata e resta al penultimo posto della classifica nel campionato di Eccellenza.

Campionato Eccellenza: il Meda perde contro la Sestese

Decide un gol di Rancati al minuto 32' del primo tempo: l'attaccante di casa riesce ad anticipare e beffare la difesa su un pallone messo dentro dalla destra da Galli.

Il Meda prova a reagire dopo il gol con Mazzini che si rende pericoloso di testa (37') ma Ferrara fa sua la sfera, mentre al minuto 43' il Meda ha un'altra grande occasione per pareggiare con Valtulina che riesce a rimettere in area un pallone destinato sul fondo, eludendo così l'uscita di Ferrara, ma nessun compagno riesce a correggere in rete.

I bianconeri escono meglio dagli spogliatoi dopo la fine del primo tempo. Martino conquista un corner e dagli sviluppi Guarnaccia calcia fuori, poi Ferrara è sicuro sul tiro di Laribi.

La Sestese resta in dieci al minuto 11 (espulso Rancati per una manata su Laribi) e il Meda a questo punto costringe la Sestese nella sua area ma i tiri di Valtulina e Laribi non inquadrano lo specchio della porta e si deve alzare bandiera bianca. Domenica prossima l'ultima di andata contro l'Accademia Pavese.