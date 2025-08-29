Campionato italiano di velocità: Motoclub Vimercate protagonista con Pensalfini

Motori

In gara nell'Old Open Cup, è quarto in classifica generale; protagonista anche nelle gare in salita.

Tra i vari settori del Campionato Italiano Velocità c’è anche quello riservato alle moto meno recenti: 125 e 250 cc. con motori a due tempi, Moto Guzzi Fast Endurance e Old Open Cup.

Motoclub Vimercate protagonista con Diego Pensalfini nell'Old Open Cup

In quest’ultima classe gareggiano moto che abbiano almeno vent’anni dalla data di immatricolazione e che non abbiano subito modifiche significative. Motori di 1000 cc. con 180 cavalli dotati di pochissima elettronica e a Vallelunga in grado di spiccare tempi di circa 1.45 quando le superbike del CIV negli ultimi test hanno registrato tempi di 1.38.

Ottimi risultati

Diego Pensalfini, avvocato di Misano Adriatico (la terra dei motori), pilota di MC7 CORSE, partecipa per il Motoclub Vimercate all’Old Open Cup con ottimi risultati. Nel 2023 ha vinto il campionato e anche quest’anno si sta comportando benissimo: con la sua nera Suzuki GSX-R 1000 è arrivato quarto a Vallelunga, terzo a Cremona e secondo a Varano de’ Melegari; attualmente occupa il quarto posto in classifica generale con 45 punti, ma i suoi diretti avversari per il podio, Parravano e Leardini, sono a quota 49 e 46, quindi ben a portata di mano quando mancano due gare alla conclusione del trofeo.

In gara anche nel campionato in salita

Oltre ai suoi impegni professionali e al suo impegno in politica, ha trovato il tempo per cimentarsi nel CIVS, il campionato italiano velocità in salita; richiesto cosa l’abbia spinto a cimentarsi in una specialità così lontana da quella abituale, ha risposto: “curiosità, correvano a San Marino ed io abito a Misano. Volevo vedere come funziona”.

Si è classificato undicesimo in entrambe le manche, ma in questo campionato è essenziale l’esperienza anche nella preparazione della moto.

Il prossimo impegno sarà a Magione il 14 settembre.