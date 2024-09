Agrati Camilla (JF), Villa Matteo, Sinigaglia Francesco, Brotto Andrea (squadra JF), Corti Maria Carla, Redaelli Monica e Muzzupappa Letizia (squadra MF). Sono loro gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza che nel fine settimana scorso hanno preso parte, per merito, al 62° Campionato Italiano Targa svoltosi a Camaiore.

Campionato Italiano Targa: i risultati degli arcieri di Besana

Insieme a teste di serie come Mauro Nespoli e ai vincitori delle Paraolimpiadi Elisabetta Mijno e Stefano Trevisani, arcieri di tutta Italia si sono scontrati per ottenere il titolo di Campione Italiano. Insieme al quinto posto della squadra Junior Maschile (1617) e al quarto posto per la squadra Master Femminile (1442), ottimo il risultato di Agrati Camilla con il suo decimo posto individuale (568).

A portare ancora più in alto i colori e il nome della Besanese sono stati Agrati Camilla e Villa Matteo che si sono posizionati al terzo posto italiano del podio nel mixed team: tecnici e atleti orgogliosi hanno raccolto i frutti del grande impegno degli ultimi mesi.

Le lezioni di prova

La stagione indoor ora è alle porte e la Besanese è pronta per un’altra fantastica avventura. Inoltre sabato 14, 21 e 28 settembre si terranno lezioni di prova gratuita al campo di Via De Gasperi 89 a Besana in Brianza per tutti i neofiti che vogliono provare la disciplina.