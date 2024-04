Pesa meno di 50 chili ma ne riesce a sollevare oltre tre volte di più.

Campionessa di Powerlifting. Pesa meno di 50 chili ma ne solleva tre volte di più

E’ montesirese la più forte atleta di Powerlifting del continente: Annalisa Motta, classe 1995, si è messa al collo la medaglia d’oro ai Campionati europei disputati la scorsa settimana in Croazia. Ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza nella sua categoria (Senior - 47kg) sollevando - leggete bene - 137,5 chili nello squat, 85 nella panca e 165 nello stacco da terra. Le tre alzate nella quali si articola la disciplina.

Del resto lei ha lo sport nel sangue. A soli cinque anni ha iniziato a praticare la ginnastica artistica con i colori della Polisportiva Besanese.

«E’ uno sport che mi ha dato tanto ma è precoce, non puoi gareggiare a lungo. Quindi, dopo diciotto anni, ho deciso di cambiare», ha raccontato. E’ iniziata così una nuova avventura in palestra. E’ grazie a un amico che Annalisa si è avvicinata al Powerlifting.

«E’ stato lui a vedere in me del potenziale...». Ottimo talent scout perché di talento, la montesirese, ne ha davvero da vendere, come dimostrato in pedana in Croazia.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Ma cos’è il Powerlifting?

«È uno sport di forza in cui si lavora su tre alzate: squat, distensione su panca piana e stacco da terra - ha spiegato - Durante le gare, ogni atleta ha tre tentativi a disposizione per ciascuna alzata e alla fine vince chi solleva di più, sommando i tre carichi».

Per arrivare a salire sul tetto d’Europa serve, oltre alla stoffa, anche tanto lavoro.

«Mi alleno cinque volte alla settimana, circa tre ore per volta».

Un sacrificio? «No, per niente - ha garantito - Mi piace quello che faccio».

Tanto da metterlo al centro dei suoi studi - Annalisa è laureata in Scienze Motorie - e della sua carriera professionale. Lavora infatti come personal trainer nella stessa palestra nella quale si allena, la Vibe Fitness di via Cimabue, oltre che come istruttrice di ginnastica artistica a Merate e Barzanò, il primo amore mai lasciato.

Nell’immaginario comune, il sollevamento pesi viene associato ad atleti maschi, di una certa prestanza muscolare...

«In realtà ci sono molte donne che lo praticano, un po’ come il fitness in generale - ha garantito la 29enne - Oggi più di un tempo quando le discipline che aumentano la forza venivano in un certo senso demonizzate. Il Powerlifting offre benefici dal punto di vista motorio, ma anche estetico e psicologico».

Insomma, bilanciere e tacchi non sono nemici... «Assolutamente no». E se lo dice una campionessa, c'è davvero da crederci.