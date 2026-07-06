Trasferta molto proficua quella del ASD CTL3 atletica che ai Campionati Italiani Under 20 in quel di Caorle riesce nell’impresa di scalare ben 24 posizioni nella finale nazionale nella staffetta 4×400 con il tempo di 3.27.64 sono arrivati secondi nella loro serie e 19 esimi in totale.

Il quartetto composto da Adam Atroui, Luca Bo, Davide Cremonini e Tommaso Bregni ha dato il meglio di se combattendo sino all’ultimo centimetro per cercare addirittura di vincere la prima serie, cosa mancata per poco.

“Hanno dato il massimo, e sembra poco un diciannovesimo posto ai Campionati Italiani, si deve tener conto che fare il minimo di partecipazione è già arduo e poi andare così è ottimo , il bacino di atleti rispetto le grandi città e società più blasonate che fanno incetta ed acquisizioni di atleti dalle piccole, è decisamente minore. Trovare tra le prime venti società italiane un consorzio che contiene solo atleti proveniente dal circondario di Carnate , Bernareggio e Ronco è decisamente lodevole”, il commento della società.