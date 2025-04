Hanno aspettato 40 infiniti minuti: chi in campo, chi in panchina, chi in tribuna. Poi è arrivato il gol che ha spianato la strada verso il trionfo. Verso la vittoria di un campionato che ad un certo punto della stagione pareva traguardo impossibile. Ma lo staff ed i ragazzi della DiPo Vimercatese hanno cambiato la storia del loro destino: con tenacia, con senso di appartenenza, con crescente entusiasmo. E nel tardo pomeriggio di una domenica d’aprile hanno messo la firma su una straordinaria impresa: la DiPo torna in Promozione al termine di una partita che vale la pena raccontare.

Capolavoro completato: la Di.Po. è in Promozione

L’iniziativa nei primi minuti è della Nuova Ronchese, che trova un pallone delizioso in area con Calloni ma Liprino salva tutto (5’). La prima occasione per la squadra di Forcisi arriva due minuti più tardi: Canevari serve un ottimo filtrante per Pinessi, che trova però un muro viola davanti. De Bonis allora prova un tiro-cross a campanile, ma Spreafico para in presa sicura (13’). Tre minuti dopo è sempre De Bonis ad avere il pass per la Promozione: recupera un pallone su Poli e prova a servire in mezzo Pinessi, ma la Ronchese fa ancora una volta opposizione.

La squadra di Pirovano cerca la rete al 22’ con Sironi ma Biazzi respinge chiudendo i pugni e sventando il pericolo. Crippa l’azione dopo lancia un contropiede e in maniera altruista cerca il passaggio defilato per De Bonis che però non lo segue. L’asse offensivo funziona alla grande e infatti al 32’ arriva un uno-due micidiale con De Bonis che calcia di destro battendo Spreafico, ma Bandini salva sulla linea all’ultimo secondo mandando in angolo. La partita si accende: due minuti dopo è Zonca ad avere la palla gol migliore della partita: dopo una fuga sul fondo Bandini trova il centrocampista in area. Biazzi deve compiere un colpo di reni per tenere il risultato.

Al 40’ arriva il gol del meritato 1-0: Lazzari batte veloce e pesca Bonalumi che incorna scappando alla marcatura di Bertan e scavalcando le mani di Spreafico. Nel recupero, De Bonis riesce a rimediare un calcio d’angolo: batte Crippa, la palla arriva sulla testa di Pinessi. Alto sopra la traversa. Nell’ultimo minuto di recupero Canevari serve una palla intelligentissima a De Bonis che attende un millisecondo di troppo e perde l’equilibrio.

Secondo tempo

Inizia il secondo tempo. La squadra di casa vuole il 2-0: Crippa serve Bonalumi sulla destra ma Spreafico para e tiene in vita la sua squadra con un ottimo riflesso. Allo scoccare dell’11 è capitan Crippa ad andare ancora vicino alla rete: contropiede lanciato da destra, palla in mezzo all’area per Bonalumi che scarica sul capitano, che però strozza il tiro e manda largo alla destra di Spreafico. Un incontenibile De Bonis avanza verso Spreafico prendendogli il tempo, serve Pinessi completamente solo in area che liscia la palla. Sala dialoga con Pinessi che lo serve nuovamente a tu per tu con Spreafico.

Il difensore però anziché calciare commette fallo (15’). Sei minuti più tardi De Bonis prova a incrociare ma la palla esce di un nulla togliendo la vernice al palo. Al 24’ Pinessi spreca probabilmente la palla più golosa della partita: dopo un velo bellissimo di Bonalumi, a un passo dalla porta di Spreafico scaglia il pallone alle stelle.

Seguono dieci minuti di gioco sporco, con continue interruzioni ma la Dipo che rimane comunque in controllo della partita fino al liberatorio triplice fischio finale: con risicato ma giustissimo 1-0 la DiPo è in Promozione. Dal quintultimo posto che occupava prima dell’arrivo di Forcisi, la squadra di Vimercate vince il campionato nell’80° anno dalla nascita della Polisportiva. È per la Dipo Vimercatese, che scrive la storia e inizia un nuovo capitolo che si aprirà l’anno prossimo nella nuova categoria.