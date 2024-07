Carate Brianza, le allieve di Arabesque fanno il pieno di medaglie

Grandi risultati per «Studio Danza Arabesque» di Carate Brianza al concorso «Vignale in Danza» nel Monferrato.

Carate in trionfo

La giuria presieduta dalla ballerina scaligera Oriella Dorella ha conferito numerosi premi alle allieve accompagnate dalla direttrice Alessandra Sormani e dalle insegnanti Eleonora Boi, Maria Sanvito e Alice Beatrice Carrino.

Ben sette podi per le 23 ragazze che hanno partecipato al concorso: primi posti nelle categorie classico gruppi young e contemporaneo passi a due young; secondi nel classico gruppo open e nel classico solisti young. Bronzo per la categoria classico solisti young, classico solisti kids e classico gruppi young.

La soddisfazione della direttrice

«Un anno ricco di soddisfazioni - ha commentato Sormani - in cui le allieve hanno avuto la possibilità di ottenere riconoscimenti in concorsi di alto livello e fare indimenticabili esperienze come quelle della Finlandia e di New York. La professionalità dello staff docenti e il lavoro svolto sempre con cura e passione anche quest’anno hanno dato ottimi risultati».