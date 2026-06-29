Carate Brianza, l’«Osteria Burì» sul tetto della Monza-Resegone

Trionfo e record alla Monza-Resegone Relay per l'Osteria Burì. I caratesi Martino e Michele Galvani con il giussanese Riccardo Mugnosso dominano la gara.

Ottime notizie da quel di Erve, dove il terzetto dell’«Osteria Burì» di Carate Brianza ha conquistato la «Monza Resegone Relay» con una squadra tutta brianzola.

A rappresentare il noto ristorante di via Trento e Trieste, non potevano che non essere i due atleti caratesi Martino e Michele Galvani, da sempre affezionati clienti, nonché amici del titolare Manuel Longoni. Con loro in squadra Riccardo Mugnosso, atleta giussanese, compagno di allenamenti e grande amico dei fratelli Galvani.

La manifestazione si è svolta sabato 20 giugno, con partenza dall’Arengario di Monza e arrivo alla Capanna Alpinisti Monzesi sul Resegone.

Una maratona unica nel suo genere

La Monza Resegone è una maratona di montagna unica nel suo genere, capace di unire resistenza, strategia e spirito di squadra. Nella versione Classic, le squadre affrontano insieme 42 km e 1.000 metri di dislivello positivo lungo l’intero tracciato. Nella modalità Relay, invece, la distanza è coperta da una staffetta in tre frazioni, con tre atleti distribuiti lungo il percorso: 15,3 km da Monza a Osnago, 15,7 chilometri da Osnago a Olginate e gli ultimi 12,2 km da Olginate al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi, sul Monte Resegone.

La cronaca della gara: una rimonta da record

In una serata caratterizzata da temperature decisamente sopra la media, Riccardo ha aperto le danze, partendo dall’Arengario di Monza come trentatreesima staffetta e portandosi al cambio in seconda posizione, in una frazione chiusa in 47′ 58″. Preso il testimone, Martino ha continuato la cavalcata iniziata dal compagno ed è giunto all’ultimo cambio in testa, dopo aver percorso la sua frazione in 51’50”.

Preso il testimone, Michele, indiavolato, ha proseguito per l’ultimo tratto, percorrendo i 1.000 metri di dislivello in un’ora netta. Per lui arrivo in solitaria in Capanna, con un vantaggio di 13 minuti abbondanti sui secondi arrivati. La squadra ha così conquistato la vittoria, chiudendo in 2 ore 40 minuti e 5 secondi, realizzando anche il nuovo primato del percorso.

Grande soddisfazione per i tre atleti brianzoli alla loro prima esperienza alla «Monza Resegone», accompagnati lungo tutto il percorso dal tifo e dal sostegno di amici e familiari.

Lo scorso giovedì 25 giugno al polo sportivo «Rosmini» di Monza la premiazione del terzetto di Carate Brianza.