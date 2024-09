Carla Giambelli non si ferma più: vince singolo e doppio in Spagna ed entra nelle prime 250 al mondo

La giovane Carla sulle orme di Jannik Sinner, fresco vincitore degli Us Open. O meglio, del suo idolo Rafael Nadal. Concorezzo si coccola Carla Giambelli, nuova promessa del tennis italiano. Vamos, Carla... È proprio il caso di urlarlo a voce alta: Carla Giambelli, 16 anni, di Concorezzo, punta di diamante del Tennis Club Villa Reale Monza di coach Duvier Medina, si è imposta nuovamente all’attenzione generale, confermando la sua poderosa ascesa a livello internazionale. All’Open Under 18 di Barcellona, Carla Giambelli ha recitato il ruolo della protagonista assoluta.

Carla Giambelli non si ferma più

Con grande gioia di papà Ivan, il suo cammino è stato perfetto sia in singolo che in doppio, arrivando così ad una doppia, clamorosa ma strameritata affermazione. Sui campi in terra battuta di Gurb, cittadina della Catalogna che dista un’oretta da Barcellona, Carla Giambelli ha iniziato la rincorsa alla finale superando la peruviana Yleymi Lugiana Muelle Valdez 7-6, 6-4.

Nel secondo turno, la concorezzese ha avuto la meglio sulla spagnola Alexia Gonzalez Galino per 6-4, 6-1. Avversarie iberiche nell’altro lato del campo anche nei Quarti di Finale (Sofia Fernandez Figueras battuta con un doppio 6-3) e in semifinale, dove Carla Giambelli ha dovuto impegnarsi a fondo per avere ragione, solo al tie break del terzo set, di Marina Gatell battuta 6-2, 2-6, 7-6, guadagnandosi così il privilegio di giocare il match con in palio il titolo. Dall’altra parte della rete la rumena Gabriela Maria Vancea. La Giambelli parte forte e strappa il break nel primo set aggiudicandoselo 6-3. Più combattuto il secondo, ma la tenacia e la concentrazione della brianzola sono le chiavi che le permettono di vincere 7-6 al tie break e di conquistare la vittoria.

Cammino immacolato, dicevamo, anche nel tabellone del doppio. In coppia con la diciassettenne russa Anna Shkutova, Carla Giambelli ha dovuto far ricorso a tutte le energie per prevalere. Per superare il primo turno giocato con le spagnole Alexia Gonzalez Galino e Albasellas Canudas, Giambelli e Shkutova, perso il primo set 6-4, hanno rimontato vincendo 6-1 il secondo e 10-6 il terzo.

Andamento identico anche nei Quarti di finale con l’argentina Sara Conde e la greca Eleni Karantali: dopo aver perso 6-1 il set iniziale, la partita cambia volto e la coppia italo-russa vince i parziali successivi 6-2, 10-7.

La musica cambia nelle due restanti partite: Giambelli e Shkutova esprimono un tennis di alto livello battendo in due set (6-3, 6-2) la canadese Maria Komar e l’ucraina Aleksandra Kyselova in semifinale e ripetendosi poi in finale al cospetto delle “padrone di casa” Marina Gatell-Paola Pinera Celorio superate 6-4, 6-1.

Le parole del papà

«Quando Carla aveva 3 anni le comprai una piccola racchetta da tennis con delle palline - ha raccontato con la voce rotta dall’emozione papà Ivan - Iniziò tutto da quel giorno. Subito notai che per 50 volte Carla, con la racchetta in mano, riusciva ad essere talmente precisa che rilanciava la palla nello stesso punto, sulle mie mani. Da li ho iniziato ad intuire che poteva esserci del talento e fino ad ora così è stato. A quattro anni e mezzo l’abbiamo iscritta al primo corso e da lì è iniziata una lunga cavalcata che l’ha portata ai successi di oggi».

Prima di arrivare in Spagna, Carla Giambelli aveva trascinato la nazionale italiana Under 16 alla qualificazione alla Junior Billie Jean King Cup, la finale del campionati del mondo previsti a novembre a Belek, in Turchia.

A Marianske Lazne, nella Repubblica Ceca, la squadra composta da Carla Giambelli, Ilary Pistola e Fabiola Marino (capitano Nicola Fantone), battendo prima la Francia e poi la Svezia ha ottenuto la prestigiosa qualificazione all’evento mondiale di Belek.

Entra nelle prime 250 al mondo

Il doppio trionfo all’Open U18 Barcellona, unitamente alla splendida performance con la squadra azzurra ed al successo che nel mese di luglio Carla Giambelli ottenne al torneo internazionale di Hillegom in Olanda permettono alla concorezzese un ulteriore balzo in avanti nel ranking ITF: Carla Giambelli entra dalla porta principale nelle prime 250 posizioni. A sedici anni e con margini di crescita ancora evidenti, come si suol dire: è tanta roba. Anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio si è congratulato con la giovanissima di belle speranze attraverso un post su Facebook: «Immensa Carla».