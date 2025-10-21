Casati Arcore, nuove esperienze per il settore maschile e meedaglie per quello femminile

I ginnasti biancoverdi hanno portato in alto il nome della società, confermando il grande lavoro svolto in palestra da tecnici e atleti

Casati Arcore, nuove esperienze per il settore maschile

Per il gruppo maschile agonistico, la prima prova regionale a squadre Allievi Gold 3 si è svolta a Carate Brianza. La giovane squadra formata da Michele Barbato e Lorenzo Siciliano (Allievi 1) ha conquistato un ottimo terzo posto.

“Nonostante qualche piccola imprecisione dovuta all’emozione dell’esordio sono stati bravi” commenta l’allenatrice Valentina Boi che li ha accompagnati in campo gara.

A Carate, in occasione del Supergym, anche i più piccoli hanno potuto vivere la loro prima esperienza di gara, non competitiva: Christian Sini, Marko Prendi e Angelo Pirola hanno dimostrato entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, gettando le basi per il loro futuro agonistico. Il team maschile è seguito con dedizione dagli allenatori Valentina Boi, Sara Longoni e Matteo Morandi.

Settore femminile: medaglie e grandi prestazioni

Splendidi risultati anche per le ginnaste del settore femminile, impegnate nei campionati LE3. A Cassano d’Adda, nel livello avanzato, le junior 1 hanno brillato con prove di alto livello tecnico: Anita Pesce ha conquistato il primo posto assoluto sui tre attrezzi, salendo anche sul gradino più alto del podio al corpo libero e ottenendo il terzo posto al volteggio. La compagna di squadra Serena Crippa ha sfiorato il podio generale per pochi decimi, ma si è distinta con un ottimo secondo posto alla trave.

La settimana precedente, erano state protagoniste le compagne del livello base, portando a casa un vero e proprio bottino di medaglie.

Vanessa Crivalli (J1) è arrivata seconda nel concorso generale, con risultati eccellenti nelle specialità: 1a al volteggio, 1a alla trave e 3a al corpo libero. Sul podio anche Margherita Villa (S1), 3a nel concorso generale e vincitrice di: 1a al volteggio, 3a alla trave e 1a al corpo libero.

Le ginnaste sono seguite in palestra dalla tecnica Giorgia Leone, che commenta con soddisfazione:

“Le ragazze hanno lavorato con impegno e costanza, dimostrando grande maturità e passione per questo sport”.