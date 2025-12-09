Centemero non è più socio di maggioranza della Pallavolo Concorezzo. Lo ha comunicato l’azienza attraverso una nota diffusa oggi, martedì 9 dicembre.

Nella giornata del 7 ottobre scorso – si legge nella nota – il Ceo di Centemero srl, Marco Centemero, ha comunicato alla società Pallavolo Concorezzo SSD A.r.l. il proprio recesso dalla qualifica di socio di maggioranza della stessa per “seri e insanabili contrasti di vedute con il Presidente Sig. Ambrogio Gervasoni“.

“Le dimissioni – prosegue la nota – da tale qualifica devono considerarsi irrevocabili e sono state trasmesse ufficialmente alla società via pec in ossequio a quanto previsto dallo Statuto sociale e dal Cidice civile. Se oggi – si legge ancora nella nota – il settore e la Prima squadra esistono è solo per merito del signor Centemero che si è sempre speso sia finanziariamente sia dedicando molto del suo tempo sottraendolo al proprio lavoro. Tale sforzo è stato profuso per il bene della squadra, per le atlete e per tutti coloro che con grande passione si impegnano per il successo sportivo ed in genere per questo bellissimo sport”.