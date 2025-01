Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno si è colorato di rosa ieri sera, mercoledì 29 gennaio, per celebrare i 100 giorni che ci separano dall’inizio del Giro d'Italia.

Cesano Maderno in Rosa: mancano 100 giorni al Giro d'Italia

L’iniziativa L'Italia in Rosa ha accomunato tutte le località di partenza o arrivo di tappa: ogni città ha illuminato un suo monumento o un luogo simbolo.

In Brianza, Cesano Maderno ha acceso i riflettori sulla straordinaria bellezza di Palazzo Arese Borromeo, simbolo della cittadina che il prossimo 29 maggio sarà protagonista dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia.

L’evento offre un'importante vetrina locale, nazionale e internazionale per la nostra residenza storica e per tutta Cesano Maderno, che il 29 maggio sarà città arrivo della 18ª tappa del Giro.

Giovedì 29 maggio, infatti, è prevista la frazione da Morbegno, in Valtellina, a Cesano Maderno, per un totale di 144 chilometri. In quella che sarà una tappa per i velocisti, che passerà anche dalla Brianza lecchese, ci sarà un circuito finale in città con volata sul centralissimo corso Roma.