Che gran…vittoria! Hanno lottato con coraggio e determinazione e la soddisfazione per l’Asd Bellusco 1947 è arrivata nella finale di campionato categoria esordienti 2014, disputata a Cassano d’Adda contro la formazione del Valentino Mazzola.

Che Esordienti a Bellusco: i 2014 vincono il campionato

Una partita intensa, giocata sui quattro tempi da 20 minuti ciascuno, che ha visto protagonisti assoluti i giovani esordienti allenati dal mister Giovanni Borelli. Il successo è arrivato al termine di un percorso di 10 partite, affrontate con grande crescita e continuità.

Shuangbin Antoniotti, Adam Badda, Younes Benaissa, Francesco Cassina, Amin Chanchoul, Mattia Clemente, Adam Dahibi, Riccardo Gandolfi, Andrea Giannotti, Samuele Guidetti, Federico Mezi, Adam Mondane, Sergio Santangelo, Riccardo Sirio, Andrea Squillace e Federico Zanetti: sono questi i nomi dei giocatori che hanno portato la squadra belluschese alla gloria.

«Abbiamo fatto tanti punti ed eravamo a soli due punti di vantaggio dal Mazzola – ha spiegato Borelli – È stato un campionato di livello medio-alto, e anche quando pareggiavamo, per noi era come vincere perché vedevo nei ragazzi l’atteggiamento giusto».

Il grande lavoro

Una vittoria che ha un valore ancora più importante se si guarda indietro di appena un anno.

«Quando ho preso questo gruppo, non avevano mai vinto e li vedevo giù di morale, quasi desolati. Abbiamo lavorato tanto sulla mentalità e oggi si è visto il cambiamento», ha proseguito il mister.

Determinante anche il contributo dello staff, in particolare di Roberto Levratti, come ha spiegato Borelli:

«Con Roberto lavoriamo insieme da sei anni. Io allenavo suo figlio già allora. A noi piace allenare e credo che siamo riusciti a creare qualcosa di bello. Abbiamo entrambi il patentino Uefa e questo ci permette di lavorare con i giovani in modo strutturato. Ovviamente non bisogna dimenticare il presidente Giordano Passoni e il vice presidente Raffaele D’Aniello».

Il percorso di crescita della squadra è passato anche da esperienze importanti:

«Abbiamo fatto test match con squadre professionistiche, momenti fondamentali per alzare il livello. Il Bellusco 1947 oggi conta 16 giocatori in rosa, ma lo sguardo è già al futuro. «A breve organizzeremo un Open Day per far conoscere la nostra realtà a Bellusco – ha sottolineato – Inizieremo a fine maggio, ma la data ufficiale sarà comunicata sui nostri canali social. Cerchiamo sempre di dare opportunità di gioco a tutti».

I prossimi impegni

Intanto, appuntamento già fissato per il 20 maggio.

«Chi vuole può venire al nostro campo di via Adamello per il torneo dell’annata 2014 – ha annunciato con entusiasmo, il mister – Ci saranno 8 squadre, dalle 18 alle 22. È un torneo che organizziamo ogni anno, e questo sarà il primo a cui partecipo direttamente. Poi continueremo con altri tornei fino a giugno».

Una vittoria dunque che premia il lavoro, ma soprattutto la crescita e lo spirito di una squadra che oggi guarda avanti con entusiasmo. Tuttavia, il mister Borelli ha tenuto particolarmente a condividere un messaggio destinato a tutte le società calcistiche: