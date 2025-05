Che risultati per l'Sc Cesano Maderno

Appuntamento a Comenduno di Albino (in provincia di Bergamo) per le ragazze della SC Cesano Maderno. Per la prima volta in questa stagione agonistica 2025 prova separata per le ragazze esordienti nel tradizionale percorso vallonato con giro finale più ampio comprendente l'ascesa del Colle Sfanino.

Le gare

Per le ragazze esordienti primo anno al via le portacolori cesanine Aurora Cerame e Arianna Pietrella che regolano il gruppo nelle tornate vallonate per lanciare l'azione nel giro finale.

La piemontese Cerame forza infatti l'andatura sul Colle Sfanino e porta con sé solo altri due atlete al GPM, e durante il tratto in discesa che un'altra ragazza si unisce alla testa della corsa. Il quartetto collabora fino all'ultima curva che porta direttamente ai 200 metri dal traguardo. La volata viene lanciata e una perfetta Aurora Cerame si impone di forza sul traguardo sigillando la quarta vittoria stagionale tra le donne esordienti primo anno e consolidando la sua leadership del Trofeo Rosa.

A seguire è il turno delle compagne più grandi con la gara riservata alle donne esordienti secondo anno con al via le cesanine d'adozione Nicole Bracco, Ingrid Corno, Camilla Paravagna, Martina Pianta e Vittoria Vitillo.

Anche per loro gara molto attiva che vede le ragazze di Guido Roncolato destreggiarsi nella testa del gruppo sin dalle prime pedalate. Come successo nella gara precedente, la gara si accende sull'ascesa del Colle Sfanino quando il gruppo forza nettamente l'andatura. La portacolori Nicole Bracco scollina al GPM con qualche secondo di ritardo su altre due atlete ma ricuce il divario e al termine della discesa è di nuovo un terzetto che si dirige verso l'arrivo negli ultimi due km di gara. Un'altra volata a ranghi ristretti che vede Nicole Bracco imporsi di forza siglando la sua 6ª vittoria stagionale su strada. Alle sue spalle la compagna di squadra Camilla Paravagna conquista un ottimo 5º posto al traguardo, anticipando Martina Pianta che chiude al 10º.

Anche per le allieve gara vivace che vede le ragazze del torrazzo militare nella testa della corsa e tentare più volte l'allungo prima di affrontare le due tornate finali del Colle Sfanino previste. L'attacco decisivo viene lanciato nella tornata finale quando il gruppo si spezza in più drappelli, all'arrivo la cesanina Vivienne Cassata conquista il 5º posto al traguardo mentre Carlotta Ronchi chiude al 10º.