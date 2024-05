Al Mugello è stata una domenica incredibile per MC7 Corse di Vimercate: il pilota Christian Gamarino, assistito dal team di Matteo Colombo, ha riportato la Kawasaki ZX10RR sul gradino più alto del podio dopo moltissimo tempo.

Christian Gamarino trionfa al Mugello

Una gara dominata sin dalle prove. Dopo aver rimediato al non perfetto feeling con l’avantreno della Ninja che l’aveva condizionato nella gara di Vallelunga, il pilota genovese ha colpito duro facendo registrare un tempo di 1.51.7. La perfetta messa a punto della noto e le capacità di guida del Campione del Mondo Endurance hanno fatto la differenza.

Dietro Gamarino nell’ordine Lorenzo Petrarca (Honda), Doriano Vietti Ramus (Aprilia) e, ad aprire la seconda fila, Luca Vitali (Honda).

Il via del poleman non è stato perfetto prima con un pattinamento della ruota posteriore, poi con una leggera impennata che ha consentito a Vitali di prendere la testa della corsa. Ma la sua supremazia è durata poco: alla staccata della curva San Donato arriva “lungo” e finisce quarto. In testa ritorna Christian Gamarino che non verrà più ripreso. Nel corso del secondo giro farà registrare il giro veloce in 1.52.426, creando un gap che non solo gli inseguitori non riusciranno a colmare, ma anzi lo vedranno progressivamente aumentare sino ad arrivare a 3 secondi a due giri dalla fine. A questo punto cala un po’ il ritmo tagliando il traguardo con 1,7 secondi di vantaggio. In volata Petrarca precederà Vietti Ramus di soli 90 millesimi.

“Prima vittoria con Kawasaki alla seconda gara, se me l’avessero detto quest’inverno non ci avrei creduto - ha comentato Gamarino poco dopo la gara. Siamo veramente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Ora il paddock è un po’ in subbuglio. C’è un solo Kawa ed è quello che va più forte di tutti, è una cosa un po’ strana. Sono contento e stupito positivamente. Pole position, giro veloce e vittoria di gara. Tutto molto bello, tutto perfetto!”

La classifica e i prossimi impegni

La classifica ora vede Gamarino e Vietti Ramus in testa con 205 punti seguiti da Vitali e Petrarca con 165. E’ un grande risultato per tutto il team, da Giancarlo Bosco che si è occupato della parte meccanica, al tecnico elettronico Matteo Leonardis, a Matteo Colombo team manager che ha coordinato il gruppo.

Prossimo impegno il 30 giugno sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico.

(Nella foto: lo staff di MC7 Corse, da sin. Matteo Leonardis, Giancarlo Bosco, Matteo Colombo, Christian Gamarino e Moreno Gradara)