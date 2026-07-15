Brillano gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team nella prima giornata dei campionati regionali della Lombardia su pista. Martedì, al mitico Velodromo Vigorelli Maspes di Milano, la formazione brianzola ha festeggiato la vittoria nella specialità dell’Inseguimento a Squadre.

Ciclismo su pista, trionfo brianzolo al Vigorelli per gli allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team

Andrea Pierobon, Luca Vitale, Fabio Di Leo e Simone Marconi hanno conquistato il titolo regionale e vestito la maglia di campioni lombardi salendo così sul gradino più alto del podio. In seconda posizione il “team misto” composto da Dalola, Ponti, Ronda e Iazzi mentre al terzo posto si è classificato il quartetto della Alba Orobia Biassono formato da Matteini, Carelli, Longo e Daccò.

La soddisfazione del team

Il titolo regionale conquistato inorgoglisce i tecnici Ferrari, Buttini e Alberti e soddisfa tutta la dirigenza del Pool Cantù – Sovico – GB Team; intanto gli atleti sono già pronti a tornare in pista domani (mercoledì) per prendere parte alle prove in programma nella seconda giornata di gare.