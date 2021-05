Ciclismo, weekend di gare in Brianza per le atlete della S.C. Cesano Maderno

Weekend in Brianza per le atlete della S.C. Cesano Maderno che hanno preso parte ad Arcore al Trofeo Gero e il Trofeo Euroslot. Ecco tutti i risultati delle cicliste brianzole.

Ciclismo, weekend di gare in Brianza per la S.C. Cesano Maderno

Erano 76 le esordienti in gara tra cui Alessia Riboldi, Giulia Costa Staricco, Giada Arioli, Carlotta Colombo, Anna Colombo e Letizia Pirola.

Per loro 4 giri del circuito completamente pianeggiante per un totale di 30,6 km. Il gruppo ha percorso gran parte del circuito compatto e regolare. Poi la volata in cui ha avuto la meglio Bianchi Erja Giulia (Ju Green Gorla Minore), mentre le portacolori cesanesi hanno chiuso con Letizia Pirola 20º seguita dalle compagne.

Categoria allieve

Per quanto riguarda la categoria allieve invece sono state 63 le atlete in gara che hanno affrontato 6 giri del circuito, per un totale di 45,9 km.

Per la S.C.Cesano Maderno formazione al completo con Camilla Locatelli, Giorgia Giangrande e al loro debutto in categoria Carola Ratti e Michelle Di Paolantonio.

La prima parte della corsa è stata caraterizzata da qualche allungo in testa al gruppo, ma quello più significativo è stato lanciato da 9 atlete a pochi km dal traguardo che sono riuscite a macinare un massimo di 20”.

Al loro inseguimento Camilla Locatelli e Carola Ratti hanno tentato di ricucire il divario, riassorbendo le fuggitive all’inizio dell’ultimo giro.

La volata finale a ranghi compatti ha premiato Anita Baima (GS Cicli Fiorin Cycling team), mentre la migliore tra le atlete cesanesi è stata Camilla Locatelli 11ª sulla linea del traguardo.

Le prossime gare

I prossimi impegni vedranno le portacolori del torrazzo nella prova in pista del 1º Trofeo Casyracing al velodromo di Dalmine, mercoledì 5 maggio 2021.