Cicliste divise tra cronometro e prove in strada

Ciclismo

Le portacolori della formazione brianzola della S.C. Cesano Maderno impegnate in due gare

E' stato un week end impegnativo per le cicliste della formazione brianzola della S.C. Cesano Maderno divisi tra cronometro e prove in strada.

Tante prove per le cicliste

Sabato 14 maggio le ragazze allieve cesanesi hanno preso parte alla loro prima prova contro il tempo, debuttando nella specialità, alla cronometro di Romanengo, in provincia di Cremona. Percorso completamente pianeggiante di 12,600 km con le temperature notevolmente in rialzo nel pomeriggio, per le cicliste cesanesi la migliore in classifica risulta essere Sofia Farina che conquista l’undicesimo posto a soli 12 centesimi dalla top ten, seguita da Giorgia Giangrande e Anna Colombo.

Le gare della domenica

Domenica 15 Maggio gara promiscua per le donne esordienti e allieve sul circuito pianeggiante di Vignate. Per le 100 partenti al via, due sono le tornate del circuito da completare per un totale di 28 km. Gruppo che procede regolare, veloce e con allunghi nella testa della corsa nei pochi spunti del percorso che lo permettono, ma il plotone si presenta comunque a ranghi compatti sul lungo rettilineo d’arrivo.

Per le donne esordienti secondo anno Giulia Costa Staricco conquista il decimo posto nella classifica generale ed è terza nella categoria, seguita dalla compagna cesanese Giulia Beretta al quarto posto; anche tra le allieve doppio piazzamento con Letizia Pirola e Giorgia Giangrande che conquistano il sesto e il settimo posto in classifica.

A concludere il weekend le ragazze giovanissime della formazione cesanese che si sono confrontate sul circuito di Brenna: Beatrice Caccia arriva nella top ten tra i bambini ed è prima tra le femmine dei G3, Anna Caccia conquista invece il secondo posto in volata tra le G6, seguita dalle compagne Anita D’Alessandro e Angelica Elizabeth Torres, al suo esordio stagionale in maglia S.C.Cesano Maderno.