La casualità ha voluto che la sessione primaverile degli esami di kyu (cinture colorate) della scuola di karate Shotokan Ryu di Concorezzo, Merate, Verderio e Busnago, sia coincisa con la festa della mamma.

Cinture colorate a Calolziocorte in occasione degli stage ed esami di kyu

E tante mamme (e papà) pieni di orgoglio hanno preso partenei giorni scorsi alle valutazioni per il passaggio di cintura presso il palazzetto dello sport di Calolziocorte. Un appuntamento, quello della scuola di karate Shotokan Ryu, che pur nella giusta cornice di allegria e festosità, è da sempre considerato “una cosa seria” da allievi, istruttori e maestri.

Lo testimonia il discorso introduttivo che il Maestro Colombo ha rivolto a tutti i presenti, ricordando che la pratica del karate parte da concetti che si fanno semplici se rivolti ai bambini, come la consapevolezza di avere braccia e gambe che possono essere gestiti e coordinati, fino a una coscienza più completa quando la pratica prosegue nell’età adulta.

Lo stage preparatorio

Circa 150 i partecipanti allo stage preparatorio alla prova d’esame, stage che è sempre vissuto come una preziosa risorsa per mettere a punto il programma e affinare la propria prestazione oltre che come momento di incontro tra tutti gli allievi delle diverse sedi della scuola che in questa occasione, come accade nel Trofeo dell’Amicizia, si incontrano e condividono queste belle esperienze comunitarie.

Orgogliosamente presenti anche gli allievi del corso diversamente abili che, accompagnati dagli istruttori Colnaghi Martina e Grasso Monica, e dalla Maestra Motta Piera, si sono presentati per sostenere le prove previste dal programma per il passaggio di kyu.

Gli esami

Subito dopo lo stage hanno avuto inizio gli esami con sessioni divise per grado.

Ogni singolo atleta durante tutta la prova è stato personalmente seguito ed esaminato da un corrispondente istruttore o maestro che, su una apposita scheda, ha riportato, oltre al giudizio, anche gli aspetti da migliorare a dimostrazione che il momento dell’esame è sì un traguardo raggiunto ma, contemporaneamente, rappresenta un nuovo punto di partenza verso il livello successivo.

La scuola Shotokan Ryu ha ricevuto anche i saluti dell’Assessore allo Sport Valsecchi Cristina e della rappresentante dell’A.S.D. Simona Stucchi che hanno voluto essere presenti per ringraziare il Maestro Colombo e tutta la società per il grande contributo educativo svolto anche sul territorio di Calolziocorte.

Festa e tutti e ringraziamenti

La giornata si è conclusa con la coloratissima consegna delle nuove cinture agli allievi che hanno sostenuto le prove d’esame e un invito da parte del Maestro Colombo a tutte le mamme presenti a sperimentare il karate fino a giugno in maniera completamente gratuita entrando nel dojo insieme ai propri figli per meglio comprendere questa bella pratica aperta davvero a tutti.

Ovviamente non sono mancati i ringraziamenti ai Maestri Colombo Severino, Motta Piera, Scandella Massimo e Riva

Pier Giulio, a tutti gli Istruttori e a tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento.

I passaggi di cintura

Di seguito l'elenco dei promossi al passaggio di cintura:

Cintura Gialla

Aguilar Pilay Thomas

Blaga Gloria Elisabetta

Bolis Fulvia

Brambilla Alessio

Burgio Gaia

Cilenti Edoardo

Citro Gabriele

Colombo Carlo

Colombo Dario

Colombo Diego

Consonni Gea Maria

Curreri Rebecca

D’amato Samuele

Diallo Cheikh Ibrahim Jamal

Fatima Aicha

Esu Edoardo

Facincani Petra

Faedda Leonardo

Galbiati Donato

Iuso Daniele

Lubreglia Daniele

Miezah Elias

Monguzzi Luca

Nesi Raffaele

Norelli Antonio Francesco

Perico Giorgia Celeste

Perico Linda

Piol Daniele

Pischedda Mario

Cintura Arancio

Andrushkiv Amina

Atabiyao Imrane

Colosimo Camilla

Cuzzolin Ales’

Di Somma Francesco

Frigerio Christian

Gervasoni Andrea

Golemme Roberto

Lacitignola Lorenzo

Lancerotto Nicola Gregorio

Llerena Morales Rebecca Alison

Marasco William

Oreste Andrea

Origgi Paola

Parlapiano Davide

Ripamonti Melissa

Rojneac Natalia Sofia

Scarpini Leonardo

Scarpini Tommaso

Trovato Daniele

Villa Bianca Sofia

Cintura Verde

Barone Pietro

Biffi Enea

Bonati Stefano

Carsana Michele

D’angelo Federico

D’angelo Filippo

De Capitani Francesco Ugo Maria

Del Giorgio Nathan Aleph

Fascella Francesco

Ferreira Erik

Husanu Claire

Lanzillotti Angela

Lanzillotti Concetta

Lanzillotti Francesco Pio

Marinaccio Ludovica

Moretti Flavio

Papini Kristel Maria

Micol Karol

Rancati Antonio Leonardo

Riva Giovanna

Seck Kewe

Tagliabue Leonardo

Terreni Andrea

Tosato Liam

Vasquez Portillo Rebecca

Vasquez Portillo Sharon

Volpin Edoardo

Cintura Blu

Bonfanti Nicholas

Brivio Edoardo

Brivio Emma

Coppa Zoe

Cuzzolin Maura Elma

Frigerio Agata

Ieva Samuele

Losa Gabriele

Maggioni Giulia

Maggioni Matteo

Maggioni Nicole

Pagani Zaccardi Selene

Riva Arianna

Trabucchi Francesca

Villa Matteo

Cintura Marrone