CLAMOROSO A CARATE: ESONERATO MISTER ESPINAL

Vinicio Espinal non è più l’allenatore della Folgore Caratese. Come il più classico dei fulmini a ciel sereno, nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, il presidente Michele Criscitiello e il direttore sportivo Ferrara hanno optato per il cambio del mister, sollevato dall’incarico al pari del fratello Josè.

«Abbiamo deciso con la società di interrompere la collaborazione – ha dichiarato il direttore sportivo Ferrara – prendendo una decisione ponderata. È vero, siamo alla sesta giornata di campionato ma la squadra non ha espresso le potenzialità calcistiche. Il gruppo aveva difficoltà ad assimilare i concetti del mister e non rendeva secondo le qualità. Ci stavamo ragionando da una settimana – prosegue Ferrara – ed abbiamo deciso di agire. Ringraziamo il mister e il suo vice per la collaborazione: anche se umanamente può dispiacere, sotto il profilo lavorativo dobbiamo pensare al bene della Folgore Caratese».

«Affidando la squadra ad Espinal non abbiamo perso una scommesa – prosegue Ferrara - non è solamente riuscito a creare la chimica giusta con il gruppo. È vero che la squadra è stata completata tre settimane fa ma con tre giocatori di cui due subito titolari. Espinal è un buon allenatore che non è riuscito a esprimersi».

Nessuna decisione è stata presa per il sostituto: «Visto che giochiamo tra due giorni – conclude Ferrara - abbiamo deciso di affidare la squadra a Simone Crippa, il mister della Juniores. Stiamo valutando due tre profili con esperienza di categoria ed entro mercoledì nomineremo il nuovo allenatore».

Vinicio Espinal, dal canto suo, non nasconde il disagio: «Sono molto dispiaciuto. È stato un fulmine a ciel sereno, non voglio dire nulla di più. Mi permetto di rilevare che gli acquisti sono stati completati solo tre settimane fa. Non aggiungo altro. Uscirà un comunicato sulla mia pagina Instagram».

Vinicio Espinal lascia la Folgore Caratese all’ottavo posto della classifica del girone B di Serie D con 9 punti all’attivo, esattamente come i gol segnati sin qui, mentre sono 7 le reti subite. Sin qui la squadra ha ottenuto due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.