Como-Renate premia i lariani: 2-1 e sorpasso in vetta

Como-Renate, la grande sfida fra le prime due della classe del girone A di serie C, lancia i lariani al comando della classifica.

La partita

Como-Renate si apre con il vantaggio dei padroni di casa. Dopo 9 minuti è Gabrielloni a spingere in rete da pochi passi per l’1-0 dei lariani. Dopo la mezz’ora, però, i brianzoli pareggiano con Tommy Maistrello, imbeccato da Anghileri. Nella ripresa la squadra di Aimo Diana rimane in inferiorità numerica dopo il doppio giallo (60′) a Damonte. Il Renate avrebbe anche la palla del raddoppio, ma a Maistrello non riesce il bis. I padroni di casa provano il serrate finale e all’83esimo arriva il gol che decide la sfida: è Ferrari a mettere in rete dopo una respinta di Gemello. I nerazzurri non si arrendono, ma il punteggio non cambierà più: il Como prende così la testa della classifica del girone, sorpassando proprio il Renate.

Como-Renate, il tabellino

COMO-RENATE 2-1

Reti: 9′ Gabrielloni (C), 35′ Maistrello (R), 38′ st Ferrari (C).

Como: Facchin, Solini, Bovolon (26′ st Rosseti), Iovine, Peli (43′ st Toninelli), Gabrielloni (26′ st Ferrari), Gatto, Cicconi (26′ st Dkidak), Crescenzi, Bellemo, H’maidat (30′ st Arrigoni). A disp. Zanotti, Toninelli, De Nuzzo, Celeghin, Soldi, Terrani, Vincenzi. All. Gattuso.

Renate: Gemello, Maistrello, Anghileri, Kabashi, Galuppini (41′ st De Sena), Lakti (43′ st Sorrentino), Rada, Damonte, Possenti, Silva, Marano (28′ st Ranieri). A disp. Bagheria, Merletti, Marafini, Giovinco, Santovito, Magli, Vicente, Burgio. All. Diana.

Arbitro: Panettella di Gallarate.

La situazione dopo il posticipo

La classifica del girone A di serie C: Como 43, Renate 42, Pro Vercelli 35, Alessandria 34, Pro Patria 31, Juventus U23, Lecco e Carrarese 30, Grosseto e Pontedera 28, Pro Sesto e Albinoleffe 26, Pergolettese, Olbia e Pistoiese 22, Novara e Giana 19, Piacenza 18, Livorno 17, Lucchese 16. Il Renate tornerà in campo domenica a Meda, con inizio alle 12.30: avversario di turno sarà il Grosseto.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da domani – martedì 26 gennaio – intervista esclusiva al presidente Gigi Spreafico e le ultime sul mercato della società brianzola in vista della chiusura della finestra trasferimenti.