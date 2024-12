Si è svolta domenica 8 dicembre 2024, presso il Palazzetto dello Sport di Concorezzo, la manifestazione Volley S3 di 1° e 2° livello per le squadre aderenti alla FIPAV Provinciale di Milano, Monza e Brianza e Lecco.

Concorezzo celebra la pallavolo: grande successo al Torneo Fipav

Un torneo al quale hanno preso parte ben 14 squadre (ASD Pallavolo Cernusco S/N, ASD Jolly Paderno Dugnano, Net Volley Cinisello ASD, ASD Grossman Milano, Gruppo Sportivo Barzaghese, AS Montevecchia, ASD Castello Brianza, ASD Pallavolo Concorezzo, Polisportiva Bellusco, Polisportiva Dimica Potenter DIPO, ASD Polisportiva Besanese, ASD Carnate - Usmate Velate, Polisportiva Vedanese, Busnago Volleyball Team ASD) per un totale di trecentotrenta atleti e atlete di età compresa tra i cinque e i dieci anni che hanno riempito il palazzetto con il loro entusiasmo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

E’ stata infatti la dinamica energia di questi giovani sportivi a fare da motore all’intera manifestazione, che ha rappresentato, per gli organizzatori, anche un’importante occasione per promuovere la filosofia FIPAV delle ‘3S’: squadra, sport e salute. Tra una competizione e l’altra, ai piccoli atleti è stata infatti offerta una merenda a base di frutta di stagione, per ribadire l’importanza di una sana alimentazione anche e soprattutto nello sport.

Un’atmosfera vivace e festosa ha accolto e coinvolto il pubblico che ha continuato ad affluire, durante tutte le cinque ore della manifestazione, al Palazzetto dello sport di Concorezzo, uno degli edifici sportivi più moderni e ricettivi presenti sul nostro territorio.

Il presidente di Pallavolo Concorezzo "Soddisfatto ed emozionato"

“Sono particolarmente soddisfatto ed emozionato – ha dichiarato Alberto Arosio, Presidente di Pallavolo Concorezzo - per i risultati raggiunti in termini di organizzazione dell’evento, accoglienza e sicurezza, non solo per i minori che hanno preso parte alle varie competizioni, ma anche per le oltre mille persone che, nel corso della manifestazione, hanno seguito le diverse gare. Inoltre sono molto soddisfatto per l’affidabilità e qualità dei servizi che l’Amministrazione Comunale, nella persona del sindaco Mauro Capitanio, e la FIPAV provinciale, nella persona del Presidente Massimo Sala, ci hanno espressamente riconosciuto nel loro intervento. Un ringraziamento particolare va ai miei dirigenti presenti, ai responsabili delle squadre, ai giocatori e alle giocatrici delle varie squadre giovanili, che hanno reso possibile lo svolgimento, senza alcun intoppo, della manifestazione. Ragazzi, sono orgoglioso di voi!”

Appuntamento natalizio

Il prossimo appuntamento di ‘Pallavolo Concorezzo insieme per addobbare l’albero di Natale’ è fissato per domenica 22 dicembre alle ore 17:00 e si aprirà con la partita di serie A2 Femminile. Al termine della gara ci sarà uno scambio di auguri per la festa di Natale al quale prenderà parte tutta la Pallavolo Concorezzo e che sarà aperto a chiunque vorrà manifestare la propria partecipazione.