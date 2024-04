Un solo concorrente nel bando per il nuovo Seregno Calcio

Un solo concorrente ha partecipato al bando pubblicato dall'Amministrazione di Seregno per assegnare la gestione dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello, di proprietà comunale, oltre ad assegnare il titolo sportivo della nuova società di calcio che, nella prossima stagione agonistica, ripartirà dal campionato di Promozione.

Seregno Calcio: chiuso il bando

Il bando si è chiuso lunedì 8 aprile in prima mattinata. Al momento top secret l’identità del concorrente: un gruppo composto da diversi nomi che non sarebbero noti al grande pubblico appassionato di calcio. Sembra che la candidatura sia stata formalizzata in prossimità del termine della scadenza, ma non corrisponde a nessuno dei nomi circolati nei mesi scorsi e nelle ultime settimane: fra questi Alex Lin, noto e facoltoso imprenditore cinese, presidente di Skyland Group che, attraverso la controllata Skyland Energy, è partner dell’Inter.

Lin non si è presentato

Lin sembra interessato a rilevare il Lecco, ultimo in serie B, da Paolo Di Nunno, già patron del Seregno. Nel recente passato si erano ventilate diverse ipotesi, fra cui Salvatore Rombolà, Paolo Barzaghi (presidente in passato) e, soprattutto, Stefano Verga, presidente del Como Women che disputa le gare casalinghe del campionato di serie A proprio allo stadio Ferruccio.

I tifosi incrociano le dita

Adesso gli uffici comunali si riservano sette giorni, al massimo una decina, per l’analisi dei documenti presentati dal concorrente e la verifica dei requisiti indicati nel bando: poi si aprirà la fase del "dialogo" fra Comune e aspirante titolare del nuovo Seregno per definire, in particolare, i preventivati lavori di adeguamento degli impianti sportivi. I tifosi incrociano le dita, dopo gli ultimi anni bui e il capitombolo dalla zona play off in serie C all'inattività del club.