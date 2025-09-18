L’assessorato allo Sport del Comune di Vimercate conferma anche per il 2025 il contributo alla pratica sportiva approvato nelle sue linee guida nella seduta della giunta comunale del 13 agosto 2025.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di valorizzare lo sport come strumento educativo e sociale, sostenendo concretamente le famiglie con figli dai 5 ai 18 anni iscritti a corsi o attività sportive a pagamento presso associazioni e società sportive, anche professionistiche, purché i giovani atleti non siano professionisti.

Confermato il contributo alla pratica sportiva: chi può fare richiesta

Il bando è rivolto ai nuclei familiari residenti a Vimercate con un indicatore ISEE ordinario non superiore a € 25.000. È prevista una priorità per le domande presentate per ragazzi con disabilità di età compresa tra i 5 e i 26 anni.

Il contributo, che può arrivare fino a un massimo di € 125, sarà calcolato in proporzione al valore dell’ISEE e al costo dell’attività sportiva, e verrà erogato entro marzo 2026 tramite bonifico bancario. Il contributo sarà di € 125 per le domande con ISEE compreso tra 0 e 10.000; € 100 con ISEE compreso tra 10.000,01 e 18.000 e € 75 con ISEE compreso tra 18.000,01 e 25.000.

Il contributo non potrà superare il 70% del valore dell’iscrizione e sarà ridotto in quota proporzionale, ad eccezione della fascia ISEE tra 0 e 10.000,00 per la quale è comunque prevista una misura minima di contribuzione che non potrà comunque superare il valore dell’iscrizione.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso lo sportello telematico del Comune, dal 30 settembre al 10 novembre 2025, accedendo con SPID, CNS o CIE al seguente link: https://vimercate.comune-online.it/web/home/home – (sezione “Altre istanze”)

Il dettaglio del bando, i requisiti e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale del

Comune di Vimercate.

“Anche per il 2025 siamo contenti di poter confermare questa importante misura di sostegno alle famiglie e

all’attività sportiva dei ragazzi” – ha commentato Mariasole Mascia Assessore con delega allo Sport