Riconoscimenti

Tra i premiati al PalaBancoDesio anche il campione olimpico Filippo Tortu

Consegnate le Benemerenze Coni 2021 ai Campioni di Monza e Brianza. Tra i premiati al PalaBancoDesio anche il campione olimpico Filippo Tortu.

La consegna del delegato Coni Martina Cambiaghi

Domenica 5 dicembre, la cerimonia della consegna delle Benemerenze sportive per la Provincia di Monza e Brianza è stata ospitata al PalaBancoDesio, una delle strutture fiore all'occhiello del territorio brianzolo. A consegnare i riconoscimenti ci ha pensato il delegato Coni per la Provincia di Monza e Brianza, Martina Cambiaghi. Presente anche l'assessore allo Sport di Desio, Luca Ghezzi. Protagonisti di giornata gli atleti e i dirigenti che si sono distinti per merito sportivo. Su tutti gli olimpionici dell'atletica Filippo Tortu e Vladimir Aceti, e la ginnasta Martina Maggio. Con loro altri 15 campioni che si sono contraddistinti in questo 2021. A questi riconoscimenti si aggiungono anche quelli dei dirigenti: una Palma di bronzo, una Stella di bronzo e una Stella d'oro.

"Brianza terra di sport"

"La Brianza si conferma terra di sport. Celebriamo una lunga tradizione - ha dichiarato Martina Cambiaghi - Sono tantissimi gli atleti brianzoli che si sono contraddistinti e che hanno saputo vincere in tante discipline diverse. Con loro anche i dirigenti che con le loro competenze hanno saputo costruire eccellenze che non hanno eguali in Italia. Sono orgogliosa di loro e di tutti gli atleti che hanno portato avanti le loro passioni a tutti i livelli".

Gli atleti e i dirigenti premiati

Medaglia di bronzo:

1. Filippo Tortu - Atletica (Primatista italiano 4x100)

2. Vladimir Aceti - Atletica (6° classificato campione del Mondo e italiano)

3. Gianluigi Alberti - Tiro con l'arco (Campione italiano tiro alla targa al chiuso)

4. Lucas Bertola - Sport Equestri (Campione italiano Polo a cavallo)

5. Michela Cima - Sport Rotellistici (4° classificato campionato mondiale pattinaggio artistico-libero)

6. Lorenzo Codecà - Automobilismo (Campione italiano Cross country rally)

7. Elena Crespi - Tiro con l'arco (Primatista italiana tiro alla targa all'aperto)

8. Denise Fedeli - Pesca sportiva e attività subacquee (Campionessa italiana apnea)

9. Flavio Formis - Tiro a volo (2° classificato campionato europeo tiro combinato a squadre)

10. Giacomo Galatino - Sport Equestri (Campione italiano Polo a cavallo)

11. Giada Lenatti - Pesca sportiva e attività subacquee (Campionessa italiana acque interne pesca alla trota)

12. Alessio Lorusso - Pugilato (Campione italiano pesi Supergallo)

13. Mattia Magni - Pesca sportiva e attività subacquee (4° classificato campionato mondiale acque

interne pesca al black bass)

14. Chiara Marrè Brunenghi - Pesca sportiva e attività subacquee (Campionessa italiana orientamento 5 punti)

15. Roberta Resnati - Bridge (Campionessa italiana)

16. Christian Trolese - Tiro con l'arco (Campione italiano tiro alla targa al chiuso)

17. Sophia Luisa Woolaway - Sport Rotellistici (3°classificato campionato europeo corsa su pista)

Medaglia d'argento

1. Francesco Italia – Aeronautica (3° classificato campionato mondiale paracadutismo - canopy piloting)

2. Martina Maggio - Ginnastica Artistica (3° classificato campionato mondiale ginnastica artistica concorso a

squadre)

Medaglia d'oro - Gian Luca Perego – Vela (Campione mondiale CL. Melges 24)

Palma di bronzo - Michele Innocente Terruzzi (Fisr)

Stella di bronzo dirigenti - Davide Carlot (Fikbms)

Stella d'oro dirigenti - Alessandra Marzari (Pallavolo)